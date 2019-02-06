【西班牙盃】巴塞隆拿中文譯名球衣出爐　「梅西」亮相國家打吡

巴塞隆拿於西班牙盃4強首回合，主場與皇家馬德里合演「國家打吡」。不過，今仗將會有點不一樣；「地上最強」今仗將會與中國球迷一起慶祝農曆新年，在球衣印上中文譯名，「梅西」、「皮克」、「康蒂尼奧」將會領軍惡撼「銀河艦隊」。

美斯本來在上仗對華倫西亞一役被踢傷，即使他堅持踢足全場，於西班牙盃大戰皇馬上陣成疑。隨教頭華維迪日前將他放在大軍名單之內，令國家打吡更有看頭。美斯在過去38次對皇馬攻入26球，欠缺他的國家打吡確會失色，難怪《馬卡報》報道美斯榜上有名時，標題「現在才是國家打吡」。

美斯上仗受傷，幸今仗仍在大軍名單之上。（Getty Images）

美斯將於國家打吡披上「梅西」戰衣。（FC Barcelona Twitter）

這場西班牙盃4強首回合賽事，將於香港時間周四凌晨4點開戰，適逢豬年來臨，「地上最強」除了年三十發放賀年短片外，今戰亦搞搞新意思，在球衣上印上中文譯名，更特別上載短片讓球迷一窺究竟。

🎉🎉🎉 Barça players' wishes for a happy #ChineseNewYear! pic.twitter.com/sGFqDeUC9o — FC Barcelona (@FCBarcelona) 2019年2月5日

蘇亞雷斯簡體字版本。（FC Barcelona Twitter）

越南巴迷：我們也慶祝農曆新年

只見美斯變「梅西」，碧基成「皮克」，古天奴作「庫蒂尼奧」，拿傑迪錫為「拉基蒂奇」，只得蘇亞雷斯仍是蘇亞雷斯，不過印的是簡體字。有香港球迷在巴塞Facebook專頁留言，希望改用香港譯名美斯，而非「梅西」。

🤩 #ElClásico this Wednesday is going to be very special... The Barça players will wear their names in Chinese to celebrate the #ChineseNewYear 🎉



为庆祝中国新年，明晚的国家德比红蓝军团将身披印有中文名字的球衣 pic.twitter.com/vGTJLrXgRl — FC Barcelona (@FCBarcelona) 2019年2月5日

碧基變皮克。（FC Barcelona Twitter）

又有越南球迷留言說：「我們也慶祝農曆新年。」不過，此舉就引來華裔球迷還擊，指「農曆年為中國發明」，越南為「盜用」，「沒有人會理會你們這些可憐的越南人」。