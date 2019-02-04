【西甲】武磊坦言未適應西甲節奏　望與隊友建立默契貢獻球隊

中國前鋒武磊在亞洲盃後，正式轉戰歐洲聯賽，加盟西班牙的愛斯賓奴，並在今輪西甲對維拉利爾的一仗後備入替，首度於西甲登場。武磊賽後接受訪問，表示希望儘早取得首個西甲入球。

愛斯賓奴在周日（3日）作客維拉利爾，兩軍同處於聯賽榜下游，急需搶分脫離降班區域。新加盟愛斯賓奴的武磊，今仗先列後備，當球隊落後1：2時，武磊於78分鐘後備入替，兩分鐘後便由羅沙利斯（Roberto Rosales）射入世界波，為愛斯賓奴扳成2：2平手。

武磊今仗後備入替，首度在西甲賽場上陣。（資料圖片）

武磊短短上陣十多分鐘，雖然未有入球，但亦為球隊前線增添不少活力。武磊賽後接受傳媒訪問，坦言未適應比賽節奏，並感謝有機會上陣出賽，「我很高興能在今天的比賽中後備入替，十分感謝教練團及隊友的幫助。畢竟今仗是我首場的西甲賽事，仍要適應西甲的比賽節奏，而且我加盟時間不長，希望日後與隊友培養更好的默契，為球隊作更多的貢獻。」

武磊希望儘早與隊友培養默契，為愛斯賓奴貢獻。（資料圖片）

武磊亦指今仗在作客落後兩球下，一眾隊友互相鼓勵，最終幾經辛苦賽和對手，取得寶貴的一分。

該名27歲的中國尖刀表示，希望盡早攻入首個西甲入球，「球隊十分努力才取得寶貴的分數，但即使球隊在落後的劣勢下，仍然不斷互相打氣，結果最終逼和對手。我希望儘早為球隊建功，最好在下仗便能取得入球，但我並不感到太大的壓力。」

愛斯賓奴的正選前鋒保查艾利斯亞斯，亦鼓勵新隊友武磊。（Getty Images）

武磊賽後亦在個人的Instagram中貼圖，並配上「繼續努力//Keep Fighting」的字句，為自己打氣。除了不少中國球迷留言打氣外，愛斯賓奴的前鋒保查艾利斯亞斯（Borja Iglesias）亦有留言，更以中文留下「來吧，朋友」，向這位新隊友打氣。