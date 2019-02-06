【港超聯】增兵挑戰亞協盃　辛祖加盟和富大埔

和富大埔於豬年再獲強援加盟，大年初二宣布簽入港隊前鋒辛祖，進一步加強兵力迎接下月展開的亞協盃附加賽及問鼎各項本地賽事錦標。

辛祖曾效力多支本地頂級聯賽球隊，2015年開始代表港隊，一直都是港隊主力射手。去年與傑志約滿後，辛祖決定轉投印尼甲組聯賽球隊PSM望加錫，直至12月合共上陣11場攻入4球，並協助球隊取得聯賽亞軍。

辛祖與大埔隊友杜度（左）見面。（和富大埔提供）

回歸港超，辛祖直言難捨球迷支持：「我十分享受馳騁印尼的半年經歷，但香港的一切，包括生活環境與球迷支持，仍然令我十分想念。」談到新球隊和富大埔，辛祖表示期待出戰亞協盃，「今季港超聯賽競爭比往季激烈不少，大埔現時仍有不俗爭標機會，加上即將征戰亞協盃，讓我非常期待能為球隊出一分力，實現冠軍目標。」

辛祖今日向新球會報到，隨即一起共晉開年飯。辛祖與大埔隊友見面。（和富大埔提供）

剛於大年初二向新球會報到的辛祖，加盟後將會披起9號球衣。今日適逢和富大埔舉行開年飯，辛祖亦與一班新隊友共晉午宴。球會將於日內為辛祖完成註冊手續，便可隨時候命。由於辛祖可以本地球員資格征戰亞協盃，主教練李志堅深信在球隊需兼顧多條戰線下，這位前度港超神射手的加盟，有助加強兵源調動。

大埔主席蔡尚圻（左）恭賀辛祖（右）加盟。（和富大埔提供）

和富大埔將會在下月6日出戰亞協盃附加賽首回合賽事，作客蒙古球隊額日西莫對朝鮮球隊黎明體育會的勝方，並於開賽前兩星期決出外援名單。

辛祖與大埔隊友見面。（和富大埔提供）