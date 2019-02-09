【英超】曼城努力爭冠　文迪養傷遊香港？　哥迪奧拿：毫不知情

英超冠軍之爭如火如荼，曼城左閘班捷文文迪（Benjamin Mendy）因傷缺陣，未能在賽場上為球隊出一分力，近日更偷偷遠道前來香港度假？ 他在IG「打卡」訪港，原來純屬搞笑。

班捷文文迪自11月中起因膝傷休戰，1月下旬曾在聯賽盃對伯頓的4強次回合復出，後備落場，但接下來幾仗都不在後備名單之上。曼城本周英超大戰車路士，領隊哥迪奧拿亦已經確認，文迪與隊長高柏尼齊齊因傷缺陣。

文迪今季曾在歐聯分組賽上陣。（Getty Images）

IG Story打卡位置：香港國際機場

養傷期間都會入場睇波、緊貼球隊戰況的文迪，周五在Instagram Story上載一段搭的士短片，更在片中打卡，標記位置為香港國際機場。

曼城同日為周日的大戰舉行賽前記者會，席間有記者問起文迪的行蹤，哥迪奧拿表示毫不知情：「我完全不知道這事。X，幸運的傢伙。他說他會去巴黎，但香港很遙遠！」

文迪在IG發布坐的士短片，標記位置為香港國際機場。（IG Story截圖）

在香港打卡前一日，文迪曾在巴塞隆拿打卡。（IG Story截圖）

文迪甚有「冠軍命」，2018年一年內贏得4項錦標。（Getty Images）

哥迪奧拿笑言要為文迪開IG

哥帥不相信這名24歲法國國腳東來：「我不知道（文迪行蹤）……我真的不知道；我要開IG了。若然他真的在香港，那是不可接受的。」

自己的IG post成為了球隊記招內容，前一天在巴塞隆拿打過卡的文迪急急上Twitter解釋：「我只是跟我的Uber司機開玩笑。Pep，我不想惹上任何麻煩！」

文迪澄清只是開玩笑，並非真的到訪香港。（Twitter截圖）

今季英超與各項盃賽賽事合計只曾上陣12場的文迪，向來是「社交達人」，不時在IG與Twitter寫下詼諧留言，在社交媒體活躍程度甚至比在球場高。

曼城擊敗利物浦一役，文迪因傷未能上陣，但有到場支持隊友們。（Getty Images）