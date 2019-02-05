【英超】利物浦賽和韋斯咸1：1　榜首領先曼城優勢只得3分

高踞英超榜首的利物浦，周一作客出戰韋斯咸，雖有沙迪奧文尼開紀錄，但一班球員狀態平平，踢不出水準，結果只能與對手踢成1：1平手，聯賽連續兩場和波失分，目前領先曼城的優勢收窄至3分。

利物浦周中主場賽和李斯特城，球證艾堅遜部分判決引起爭議，被指是紅軍失分關鍵。由於曼城周日贏波，追至只落後兩分，力爭球會史上首個英超冠軍的紅軍，今場對韋斯咸爭勝壓力不少。

文尼為利物浦打破缺口。（Getty Images）

文尼開紀錄 占士米拿助攻疑似越位

擁有主場之利的韋斯咸，開賽初段連番向紅軍後防施壓，只是艾朗加斯威爾10分鐘的遠射僅僅柱邊出界，查維亞靴南迪斯16分鐘的射門又被門將艾利臣比加救出。

今場首個入球是屬於利物浦的，沙迪奧文尼接應占士米拿傳中，右腳一控後轉身，左腳射破韋斯咸門將法比安斯基十指關，22分鐘打開紀錄。右路交出助攻的占士米拿，接應隊友傳送時疑似越位，但球證未有示意。

安東尼奧射破利物浦大門，為韋斯咸追成平手。（路透社）

28分鐘，韋斯咸在右路開出罰球，菲臘安達臣以一記地波傳予米查利安東尼奧，後者推順起腳，皮球中尾柱彈入，為球隊追成1：1平手。

球員整體發揮明顯較對手優勝的韋斯咸，上半場尾段還有一次入球良機，只是迪格蘭賴斯頭槌頂出界，錯失反先機會。

按圖放大：韋斯咸VS利物浦戰況

+ 8 + 7 + 6

聯賽兩連和 榜首領先優勢減至3分

下半場雙方保持進取，但無法再增添紀錄，最終以1：1比數完場，各得1分。利物浦全場雖然取得逾七成控球權，而且11次埋門有6球命中目標，卻只能取得一個有越位嫌疑的入球，繼主場和李斯特城1：1後，今仗又賽和對手，自季初接連賽和車路士與曼城後，今季聯賽第二次連續兩場和波。

紅軍兩場失4分之際，曼城卻錄得1勝1負成績，稍稍拉近雙方分差；紅軍目前雖以62分續排榜首，但只比曼城多3分。