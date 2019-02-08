【桌球】頭號種子麥克艾倫中途突棄權　丁俊暉吞基拔4蛋出局

桌球比賽中，除非受傷，甚少有球手棄權，但在昨日的世界格蘭披治桌球賽次圈，頭號種子麥克艾倫（Mark Allen）在第5局打失黃波，儘管枱上仍有11個紅波，但這名北愛爾蘭球手突然棄權，被判這局落敗，最終輸1：4。網民紛紛批評麥克艾倫欠缺體育精神，他更可能被罰款，但他表示不後悔棄權的決定。

在英國時間昨日（2月7日）的世界格蘭披治桌球賽次圈，1號種子麥克艾倫面對卡達（Ali Carter）。麥克艾倫頭威頭勢，首局一棒打出85度，先贏102：31，但之後形勢逆轉，卡達以86：9、62：58及73：14連下三城，領先3：1。

去到決定性的第5局，當麥克艾倫落後2：20時，他大力擊中黃波，然而，黃波不但沒有入袋，白波更滾進中袋「撻死」！32歲的麥克艾倫心灰意冷，用手觸摸他打失的黃波後，就去跟卡達及裁判握手，宣布棄權。麥克艾倫這局被判落敗，卡達以局數4：1淘汰麥克艾倫。

麥克艾倫在次圈先贏一局，但之後連輸4局出局。（視覺中國）

令到麥克艾倫憤而棄權的一球（按圖放大）：

+ 2

Early concession 😯



Mark Allen concedes whilst still in the match at 3-1 down and it's Ali Carter who progresses to this evening's quarter-finals where he will face David Gilbert.#CoralSnookerSeries pic.twitter.com/derNBdqutn — World Snooker (@WorldSnooker) 2019年2月7日

儘管麥克艾倫打失黃波又「撻死」白波，但他棄權的時候，枱上仍有11個紅波，還可能取得最多115分；故此在形勢上，麥克艾倫仍有機會後來居上贏出，令人難以理解其決定。賽後被問及有沒有後悔時，他說：「不會，我不太後悔，我在這些年來都試過這樣做。」

卡達（圖）淘汰麥克艾倫入8強。（視覺中國）

麥克艾倫在第5局在尚有贏波希望之下棄權。（視覺中國）

麥克艾倫對卡達比賽片段：

麥克艾倫表示他手風極差，所以作出這個決定，他說：「為何要觀眾繼續看我不斷打失？」他其後再說：「如果繼續打下去，我應該會打斷自己的球桿。」他在社交網站向觀眾致歉：「不是我的好日子。各位看了我這般的表現，真的抱歉。祝卡達之後的比賽好運。」卡達在同日晚上的8強以5：1擊敗基拔，基拔在次圈以109：0、83：8、138：0及78：25大破丁俊暉4：0。此外，另一場8強是中國室友內訌，肖國棟以5：4力克18歲師弟袁思俊。

卡達（圖）其後在8強擊敗基拔入4強。（視覺中國）

作為對手，卡達坦言他跟麥克艾倫初段都常常打失，他說：「幸運地上天給予我這場勝利，但我不想以這種方法去贏。」麥克艾倫在數字上仍有機會取勝下放棄，可能會被罰款，之前奧蘇利雲及梁文博都曾經試過。網民亦不認同麥克艾倫的做法，指他欠缺體育精神。

丁俊暉（圖）在次圈被淘汰。（視覺中國）

Mark allen you absolute wanker.. shows what he thinks of the people who pay to watch him #WorldGrandPrix — Stu pot 🍕🍟 (@stuart13000) 2019年2月7日

What a disgrace he is. People pay good money to watch them play and mark allen goes and concedes a game like that #WorldGrandPrix #snooker — scott pugh (@scottpugh88) 2019年2月7日

WTF?? Mark Allen Just conceaded the match after missing the yellow 😳🤷🏻‍♂️ #HeadGone pic.twitter.com/MlhPaof0wV — George Best Lookalike (@MarkOHare83) 2019年2月7日