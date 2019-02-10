【劍擊】江旻憓再奪世界盃冠軍　有望首登世界「一姐」

世界排名第二的港隊女子重劍好手江旻憓（Vivian），繼上月於世界盃古巴站封后，今天（2月10日）再於世界盃巴塞隆拿站奪魁，她於4強及決賽連挫愛沙尼亞及韓國劍手，連續兩站重劍世界站奪冠後，有望榮登世界排名第一。

江旻憓（Vivian）在2019年氣勢如虹，先於1月中的世界盃古巴站擊敗法國選手，成為史上首個贏得劍擊世界盃的港將，今天在巴塞隆拿站再下一城，一洗早前大獎賽多哈站首圈下馬的頹風。事實上，即使Vivian於多哈滑鐵盧，她的世界排名也升上職業生涯新高的第2位，寫下歷史一頁。

江旻憓早前在古巴重劍世界盃中，首度於世界盃中封后創歷史。（資料圖片）

港隊另一女將連翊希（右）在淘汰賽首圈，一分飲恨不敵德國選手，無緣晉級。（FIE圖片）

挾世界排名第二出戰世界盃巴塞站的Vivian，在正賽圈先後淘汰西班牙、烏克蘭及意大利選手，於半準決賽遇上世界排名106位的韓國選手Song Sera，雖然該韓國劍手與江旻憓的排名相距甚遠，但Vivian打得並不輕鬆，首兩節比分相當接近，第2節完成時打和9：9。幸好Vivian在第3節的關鍵時刻連取兩分，結果以15：13力克對手，躋身4強。

江旻憓在半準決賽鬥韓國選手，以15：13力克對手躋身四強。（FIE圖片）

Vivian在準決賽與世界排名28位的愛沙尼亞劍手Kristina Kuusk爭奪決賽席位。二人在首局拉成均勢，以3：3進入次局；Vivian於次局多次將對手壓至底線，惟無功而還，一度落後3分，以7：9結束次局。Vivian休息後稍為調整，改變打法，第3局開首連取4分反超前，雖然其後被對手再次追平，但她仍然力保勝局，以15：11反勝晉身決賽，與另一位韓國選手李藝璘（音譯）爭冠軍。

Vivian再嚐冠軍滋味後，與教練Tavi相擁慶祝。（影片截圖）

世界排名20位的李藝璘與江旻憓曾3度交手，該名24歲的韓國選手往績稍為佔優，兩勝一負。江旻憓今仗首局僅以3：2稍稍領先，但她在次局拉開4分優勢，一度領先10：6，並以11：7進入最後一局。江旻憓最後以一劍同時得分，勝15：12，連續兩站劍擊世界盃奪冠。江旻憓有望在今站後，成為首個榮登世界排名第一的香港劍手，但積分仍有待計算。

江旻憓在巴塞隆拿勇奪個人第二個重劍世界盃獎盃。（影片截圖）

Vivian過去曾五度參加巴塞隆拿的重劍世界盃，但只能於16強止步，今年突破過去成績，奪冠而回，Vivian坦言十分高興，「我在過往多年來到巴塞隆拿參賽，但成績一直未如理想，我對今年成績感到十分滿意。巴塞世界盃的參賽選手亦十分強頑，或許於今日有點幸運才可過關斬將，加上她們也是我尊敬的劍手，所以我感到高興無比。」