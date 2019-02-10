【英超】利物浦主場輕取般尼茅夫　米拿文尼「複製」越位入球

利物浦周六英超主場輕取般尼茅夫3：0，重返聯賽榜首。不過，與上仗對韋斯咸一樣，紅軍今仗攻入的第一球，疑似又被球證漏判越位。

紅軍5日前賽和韋斯咸1：1的入球，今場開波24分鐘被「複製」──同樣是占士米拿右路傳中，中間接應入波的同樣是文尼；不過，今次助攻的米拿並沒有違例，涉嫌越位的是文尼，而且差距不及上一次明顯。

文尼頭槌接應占士米拿傳中，一頂入網。（Getty Images）

般尼茅夫領隊艾迪賀維賽後沒有將輸波歸咎球證錯判，坦言即使對手以一個越位入球開紀錄，但球隊之後一直未能踢回水準，威脅對手。

不過，作為非利物浦球迷的觀眾們，着眼點並非整場比賽的形勢；不少人在社文媒體以嬉笑怒罵的方式強調利物浦入球越位。

@ruthlessrojo16：「若然利物浦入波是從頭到尾都正當的一球，我會更驚訝。」 @Charterz：「顯然他們只能靠越位入波。」 @BHakiman：「利物浦又一次受惠於旁證犯錯，冠軍不應以這種方式決出。肯定他們很快會花光所有運氣吧！」

利物浦開紀錄的一球，文尼到底是否越位？（互聯網圖片）

懷斯認越位 反擊「造王」陰謀論

Haters gonna hate. 不過，掛靴後仍然心繫利物浦的前挪威國腳懷斯，也在Twitter明言這一球是越位：「1：0，文尼！米拿出色的傳送，頭槌頂得好。（入球）越位，但我會接受。」

有網民留言指，賽會今季顯然積極擔任「造王者」角色，讓利物浦封王，懷斯就「曲線」回應反擊：「對，他們坐下來開會，所有球證都同認判利物浦的越位入球有效。」

懷斯在Twitter讚米拿的傳送及文尼的頭槌，承認越位。（Twitter截圖）