【英超】利物浦被李斯特城逼和　基達禁區內倒地不獲12碼惹爭議

李斯特城全軍奮戰下逼和利物浦1:1,在客場取得1分。部分人認為,球證艾堅遜錯判是紅軍失分的關鍵。

上半場尾段為李城射入扳平球的哈利馬古尼,建功前數分鐘才因侵犯呈單刀之勢的沙迪奧文尼而被罰黃牌──事實上,部分球迷認為,這一球理應判罰紅牌,因而批評球證艾堅遜執法水準差劣。

哈利馬古尼因為侵犯文尼而被罰黃牌。(Getty Images)

領隊佩奧賽後表示為球員表現而驕傲,更指他們值得贏波;對於馬古尼的犯規爭議,他就稱:「我沒看到重播,但我認為那不是紅牌。」

馬古尼本人受訪時則表示:「令他跌倒並非我的意圖,所以,我認為球證判決正確。」但他補充「幸好只是一面黃牌。(Thankfully it was only a yellow card.)」

逃過被逐離場一劫之後,哈利馬古尼為李斯特城扳成平手。(路透社)

拿比基達禁區跌低不獲判12碼

今場另一爭議為紅軍的12碼訴求不獲受理:拿比基達殺入禁區後與列卡度彭利拿有碰撞後倒地。從慢鏡重播可見,彭利拿踩中基達,惟球證艾堅遜當時無視紅軍球員投訴,沒有示意犯規。

紅軍領隊高普指:「這球大概是最清楚應該判12碼的情形。球證當時在球場上的最佳位置;你要問問他,為什麼不判12碼。」

對於這個爭議,佩奧則幽默回應:「(問記者)你是利物浦球迷嗎?這是相同的問題!」他補充:「我認為球證判決正確,利物浦沒有任何藉口。」

拿比基達倒地,球證艾堅遜沒有吹罰。(Getty Images)

拿比基達被列卡度彭利拿踩中。(Getty Images)