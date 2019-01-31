【英超】利物浦被李斯特城逼和　基達禁區內倒地不獲12碼惹爭議

李斯特城全軍奮戰下逼和利物浦1：1，在客場取得1分。部分人認為，球證艾堅遜錯判是紅軍失分的關鍵。

上半場尾段為李城射入扳平球的哈利馬古尼，建功前數分鐘才因侵犯呈單刀之勢的沙迪奧文尼而被罰黃牌──事實上，部分球迷認為，這一球理應判罰紅牌，因而批評球證艾堅遜執法水準差劣。

哈利馬古尼因為侵犯文尼而被罰黃牌。（Getty Images）

領隊佩奧賽後表示為球員表現而驕傲，更指他們值得贏波；對於馬古尼的犯規爭議，他就稱：「我沒看到重播，但我認為那不是紅牌。」

馬古尼本人受訪時則表示：「令他跌倒並非我的意圖，所以，我認為球證判決正確。」但他補充「幸好只是一面黃牌。（Thankfully it was only a yellow card.）」

逃過被逐離場一劫之後，哈利馬古尼為李斯特城扳成平手。（路透社）

拿比基達禁區跌低不獲判12碼

今場另一爭議為紅軍的12碼訴求不獲受理：拿比基達殺入禁區後與列卡度彭利拿有碰撞後倒地。從慢鏡重播可見，彭利拿踩中基達，惟球證艾堅遜當時無視紅軍球員投訴，沒有示意犯規。

紅軍領隊高普指：「這球大概是最清楚應該判12碼的情形。球證當時在球場上的最佳位置；你要問問他，為什麼不判12碼。」

對於這個爭議，佩奧則幽默回應：「（問記者）你是利物浦球迷嗎？這是相同的問題！」他補充：「我認為球證判決正確，利物浦沒有任何藉口。」

拿比基達倒地，球證艾堅遜沒有吹罰。（Getty Images）

拿比基達被列卡度彭利拿踩中。（Getty Images）