【英超】利物浦靠越位入波取1分　高普承認但批球證偏袒韋斯咸

球證誤判、漏判，最近屢成英格蘭球壇焦點；繼甸恩、艾堅遜之後，周一在韋斯咸對利物浦的英超比賽中執法的球證奇雲費恩特（Kevin Friend），賽後被雙方領隊齊指上半場錯判入球，其中紅軍主帥高普更批評費恩特下半場偏袒主隊。

沙迪奧文尼上半場22分鐘接應占士米拿助攻入波，但米查利安東尼奧稍後為韋斯咸扳平，最終兩隊踢成平手完場。韋斯咸領隊柏歷堅尼對球員演出表示滿意，但指戰果令人失望，「己隊有很多贏波機會，最終和波，只因對手有一個明顯越位的入球。」慢鏡重播顯示，交出助攻的米拿接應隊友傳送前處於越位位置，惟旁證未有舉旗示意，而主球證奇雲費恩特最終亦判了文尼的入球有效。

文尼上半場為利物浦開紀錄，但交出助攻的占士米拿其實越位在先。（視覺中國）

據網上影片截圖，米拿接應前身處越位位置。（互聯網）

球證兩度漏判利物浦越位

此外，奧歷治最後一擊亦明顯越位，但旁證與球證一樣沒有示意犯規。柏歷堅尼指：「比賽最後一擊，奧歷治射門不中目標，（但）他處於越位位置；旁證犯了很大的錯誤。」

韋斯咸領隊柏歷堅尼直指，球隊今場未能全取3分，全因對手利物浦越位入球被判有效。（視覺中國）

高普對球證奇雲費恩特下半場判決非常不滿。（Getty Images）

高普承認文尼入球越位在先

利物浦主帥高普賽後沒有否認入球越位，但指這反而令紅軍得到不利的判決，「己隊的入球越位，球證肯定是中場休息時發現了──這才能夠解釋下半場（判決）。」他續指：「有很多50-50或者是六四波的情形，判決都是對手獲得罰球。作為一個普通人，若然我上半場犯了大錯，我不會想讓差距拉開。」

不過，高普承認球隊今場發揮欠佳，認為今場和波合理。

韋斯咸官方Twitter文字直播亦指米拿越位。（Twitter截圖）

韋斯咸今仗發揮較利物浦佳，但只得一個入球，不足以贏波。（路透社）