【法甲】PSG作客曼聯前折兩將　保方︰抽籤時所有人以為我們有運

巴黎聖日耳門（PSG）在法甲又贏一場，主場以1︰0擊敗波爾多。不過烏拉圭射手卡雲尼（Edinson Cavani）射入12碼後傷出，未必趕及周中對曼聯的歐聯16強首回合，令主帥杜慈憂心忡忡。

華拉堤復出任正選

PSG主場對波爾多部份位置輪換，意大利中場華拉堤已復任正選，中場中路拍巴西老將丹尼爾，兩翼用上尼干古及穆沙戴亞比，前線由卡雲尼與祖普莫亭（Eric CHOUPO-MOTING）攻堅。42分鐘PSG右閘蒙尼亞殺入波爾多禁區被撞跌，12碼卡雲尼操刀抽入，領前1︰0。波爾多於中圈開波後，卡雲尼腿部明顯不適，主動離開球場令PSG曾以十人應戰。下半場麥巴比入替卡雲尼後未能增添紀錄，右閘蒙尼亞與波爾多球員相撞後亦告傷出。PSG最終以1︰0取勝，以22戰59分排第一，13分領前次席的里爾。

卡雲尼近4場攻入7球，是PSG取分之匙。（路透社）

PSG1︰0波爾多 法甲重上勝軌（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

祖普莫亭今季法甲僅入一球

PSG主帥杜慈直言憂慮卡雲尼傷勢︰「不是好消息，可能不是大腿主要肌肉而是附近部位。不論如何，我們都要等待，我仍未見到卡雲尼，隊醫也一樣。」PSG將在2月13日歐聯16強首回合作客曼聯，至3月7日在主場踢次回合，尼馬已肯定錯過兩回合賽事，卡雲尼的情況仍未明，杜慈表示︰「他對曼聯（能否上陣），我仍不知道。若趕不及上陣，當然是大消息，近來球隊一連串不走運，我們沒有第二個卡雲尼或尼馬。」今場把關的保方仍對歐聯一戰有信心︰「足球很奇怪，抽籤時所有人以為PSG有運，兩個月後就沒有人這樣說。對我而言是五五波。」

PSG win, but Cavani causes new injury headache before Man Utd clash. (via @btsportfootball)



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事實上，PSG入球集中在三箭頭身上，麥巴比以18球為隊中法甲神射手，如卡雲尼受傷，另一前鋒祖普莫亭（Eric CHOUPO-MOTING）於法甲3次正選9次後備，斬獲一球，並不是同一水平。

尼馬養傷10周，未能對曼聯披甲，今場他以觀眾身份入場。（路透社）

歐聯16強直播賽程（按圖放大）