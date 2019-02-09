【英超】普巴與馬迪爾發威　助曼聯3球挫富咸　暫壓車路士上第4位

曼聯領隊蘇斯克查上任以來仍未嘗一敗。英超聯賽第26輪賽事，他領軍作客卡雲農舍球場，造訪暫列降班區域的富咸。曼聯上半場憑馬迪爾一傳一射，加上普巴在下半場12碼得手，以3球輕取對手。

曼聯將於2月13日凌晨主場硬撼巴黎聖日耳門，出戰歐聯16強首回合賽事。由於有後顧之憂，今仗作客鬥下游富咸，主帥蘇斯克查有6個調動，後防僅得勞基梳爾與上仗一樣列正選，普巴及馬迪爾同樣未因歐聯而先列後備，正選披甲。

蘇斯克查今仗作客富咸，與上仗作出6個調動。（路透社）

主場的富咸在開賽初段乘曼聯未站穩陣腳，盡顯主場之利，其中一球韋圖（Luciano Vietto）接應舒賀爾尼（André Schürrle）的妙傳，惜近門未能命中目標。

韋圖在開賽不足2分鐘，禁區內接應舒賀爾尼的傳中，惜近門未能命中。（路透社）

普巴在上半場14分鐘，勁射近柱入網，先開紀錄。（路透社）

不過曼聯入局後，埋門質素明顯更佳，馬迪爾在前場逼搶，馬迪爾斜傳予入楔的普巴，後者於左路勁射近柱，門將沙治奧列高（Sergio Rico）只能目送皮球入網，曼聯於14分鐘先開紀錄。普巴攻入今季第10球，職業生涯首次在一個球季入球數字達雙位數。

富咸防線在上半場表現鬆散，未能於主場抵禦曼聯的攻勢，兩度失守。（路透社）

馬迪爾在中場接應菲爾鍾斯橫傳後，長驅直進推入禁區建功，擴大領先優勢。（路透社）

交出助攻的馬迪爾，9分鐘後成為主角，他於左路「個人表演」，中圈附近接應菲爾鍾斯橫傳後快放，以速度擺脫兩員富咸守衛，殺入禁區右腳建功，在26分鐘擴大比數至2：0。

馬迪爾在下半場表現依然活躍，在窄角度被門將撲出。（路透社）

曼聯領先兩球，下半場踢得更輕鬆，多數在富咸禁區外保持控球權，偶爾傳入富咸禁區，亦產生不少威脅。65分鐘，馬達在禁區內被拿馬查特（Maxime Le Marchand）侵犯，普巴主射12碼中鵠，梅開二度，助紅魔領先至3球。

馬達在禁區內被拿馬查特踢跌，博得12碼。（路透社）

普巴12碼一射破網，今仗梅開二度。（路透社）

曼聯兩名入球功臣普巴與馬迪爾先後被調離場，由麥湯米尼及阿歷斯山齊士入替。曼聯保住3：0至完場，再取3分後，「紅魔」暫以1分力壓車路士，以51分升上第4，但多踢車路士一仗。反觀富咸錄得今季第17場敗仗，仍以17分排聯賽榜尾二位置。

梅開二度的普巴亦退下火線，為下仗對巴黎聖日耳門的歐聯賽事留力。（路透社）

山齊士後備入替馬迪爾，其後亦有一球黃金機會，但未能轉化為入球。（路透社）