【英超】車路士作客慘吞曼城6蛋　阿古路第11次演帽子戲法

今輪英超聯賽重頭戲，由曼城主場大戰車路士。客軍上輪雖大勝哈特斯菲5球，但今仗卻慘遭曼城狂數6隻光蛋，亦是車路士自1991年來的聯賽最大敗仗。沙利賽後坦言曼城發揮更佳，亦指一旦繼續劣勢，將動搖自己的帥位。

曼城今輪主場出擊，表現相當突出，在上半場便遙遙領先。主隊開賽僅4分鐘便開紀錄，貝拿度施華右路傳中，遠柱後上的史達寧撞射破網領先。9分鐘後，阿古路在禁區外即使被車路士守衛力逼下，但仍射出「世界波」，在13分鐘擴大領先優勢。

其後，巴克利在後防一次失誤，禁區外頭槌回傳，但卻助攻門前的阿古路，加上25分鐘根度簡禁區頂撞射得手，車路士在短短25分鐘便大幅落後4球。

史達寧今仗交出兩個入球及一個助攻，加上博得一個12碼，亦是球隊的大勝功臣。（路透社）

阿古路取得在英超的第11次連中三元，追平名宿舒利亞的紀錄。（路透社）

遙遙領先的曼城在下半場56分鐘，史達寧在禁區內被侵犯，阿古路操刀12碼中鵠，完成帽子戲法，亦是他在英超第11次連中三元，追平名宿舒利亞的紀錄。史達寧在80分鐘接應辛真高（Oleksandr Zinchenko）的助攻，禁區內撞射破網，今季英超第2次梅開二度，助球隊錦上添花，在主場大數車路士6：0。

曼城大數車路士後，多踢一場與利物浦同得65分，但以較佳得失球差，暫時超越利物浦，進佔榜首位置。慘敗一仗的車路士，以50分跌落第6位。

曼城大破車路士後，暫時力壓利物浦列榜首。（路透社）

阿古路在上半場禁區外射入金球，阿列沙巴拿加亦欲救無從。（視覺中國）

車路士在近三場聯賽作客全敗，後防錄得12個失球，前線亦未能建功。另外，今仗大敗6球，亦是車路士自1991年以7球大敗於諾定咸森林後的最大敗績。

阿列沙巴拿加今仗6度被曼城球員攻破十指關，近3仗聯賽作客一共12次失守。（視覺中國）

車路士的守衛艾斯派古達對賽果深比抱歉，「今仗或許是職業生涯最差的一仗，這個戰果絕對不能接受，我們僅在開賽初段較好，但並不足以取勝，我只可以為這個尷尬戰果向球迷致歉。」

艾斯派古達賽後亦為球隊差劣表現而向球迷致歉。（路透社）

車路士主帥沙利賽後表示，他在開賽前認為球隊狀態不俗，亦未預料到慘敗收場，而作客亦有頗大問題。沙利指曼城在逼搶方面遠比球隊好，使車路士出現不少失誤，導致今仗大敗。

車路士一旦維持頹勢，沙利未知對他帥位有多大的影響，「我們今仗原希望以壓迫踢法威脅曼城，但在比賽中未能執行，卻反被曼城強度更高的逼搶壓制，使我們出現不少失誤。我在開賽前對今仗頗為樂觀，因為球隊在操練時狀態不俗，我亦未清楚為何球隊未能發揮，加上球隊作客表現欠佳，亦要找出原因。假如球隊的戰績繼續下滑，或許影響我在車路士的帥位。」