【單車】Six Day首登香港　李慧詩先征世錦劍指彩虹戰衣

為期3天的「保誠國際單車賽」（Six Day）於3月8至10日假香港單車館上演，港隊將派出女車神李慧詩、世界盃麥迪遜金牌拍檔梁峻榮及張敬樂出戰，3人表示對亞洲首辦「Six Day」賽事感到興奮，盼在世錦賽後參戰能乘勢於主場取得佳績。

以速度、顏色和動作區分勝負的「Six Day」，3日內會進行6項傳統賽事，包括麥迪遜賽、爭先賽、淘汰賽、競輪賽等等，有別於平日場地單車賽，車手將在幻彩燈光效果和強勁音樂下競賽，娛樂性豐富。賽事首次在亞洲舉辦，除梁峻榮和張敬樂去年獲邀參加西班牙和柏林站外，上月在世界盃香港站包辦爭先賽及競輪賽金牌的李慧詩是首度參與。

張敬樂透露二人已在備戰世錦賽最後階段，期望爭取佳績。（鄭子峰攝）

李慧詩在戰畢2月27日展開的波蘭世錦賽後便返港出賽，笑謂無懼緊密賽程：「能乘住世錦個勢更好，而且Six Day的鑊場中間會有類似Bar的小食攤在車手旁邊，供應小食和飲品，不同於平日感覺，很期待。」Sarah稱有點擔心燈光效果會影響發揮，希望香港市民能在上班和放學後入場支持，感受不一樣的世界級賽事。她透露最近已為2月尾世錦賽作高強度訓練，進入「作戰狀態」的Sarah盼能繼2013年奪得世錦賽500米計時賽冠軍後再添「彩虹戰衣」：「爭先賽會比較有信心，因為競輪賽比較多狀況和意外，希望能在先比的爭先賽取得頭彩，再乘勝狙擊。」她暫時未確定會否參與500米計時賽。

Sarah笑謂平日不能在場館內飲食，六日賽難得有小食Bar可邊食邊玩。（鄭子峰攝）

同樣全力備戰世錦賽的梁峻榮和張敬樂，對香港首次舉辦Six Day賽事感到興奮，張敬樂稱，在外國參加跟主場定有不同：「當然會很不一樣，觀眾會以廣東話支持我們。」「肥榮」在旁補充：「在柏林玩過覺得每晚都很開心，鬥車外還會在鑊場頂與觀眾互動、玩人浪，觀眾都很熱情。以往的世界賽、世界盃，車手都很認真為成績而賽、衝獎牌，但去到Six Day氣氛放鬆了很多，雖大家都會爭取積分，但感覺是享受比賽為主。」

對於世錦賽目標，阿樂表示在記分賽改制後有隱憂：「世界盃這幾年由以前的40公里改成30公里，因此50公里的世錦賽與世界盃相差了20公里，怕自己未能好好適應，但當然會全力取得名次。」

李慧詩首次參與六日賽，坦言擔心燈光影響發揮，仍希望能感受和享受熱熾氣氛。（鄭子峰攝）