【單車・世界盃】李慧詩賽季橫掃6金1銀　下月再爭彩虹戰衣

世界盃場地單車賽香港站今日（27日）圓滿結束，香港隊共收穫2金1銅佳績，分別由李慧詩包辦爭先賽及競輪賽金牌，李海恩則獲競輪賽銅牌，為自己作出一大突破。 港隊下月底將赴波蘭參戰世界錦標賽，李慧詩希望能趁勢再奪彩虹戰衣。 攝影：盧翊銘

李慧詩在今站世界盃大豐收，儘管對於失落團體競速獎牌感遺憾，但個人在主場獨攬兩金已是一大突破，以6金1銅（4面爭先賽金牌、競輪賽2金1銅）完成2018/19季度的世界盃，戰績更是突出。賽後，Sarah稱希望將獎牌送給家人，特別是因病未有出席的媽媽，「要錫啖媽咪！」季內兩度獲得競輪賽金牌，她亦滿足：「雖然莫頓（澳洲車手）沒有來，但也有其他重要對手，像德國和中國也較強，今次的新戰術是等候較久才進攻，也做得成功，很滿足。」

李慧詩今站繼續有大好表現。（盧翊銘攝）

Sarah望在波蘭重奪彩虹戰衣。（盧翊銘攝）

港隊下月底赴波蘭 李慧詩再爭彩虹戰衣

「牛下女車神」豐收過後，將向更高目標進發，港隊將出戰2月27日至3月3日在波蘭舉行的世界錦標賽，曾在2013年奪得世錦賽500米計時賽冠軍的她，期望能再披象徵世界冠軍的「彩虹戰衣」：「希望乘勢可以拿到彩虹戰衣，之後會跟教練商討之後的訓練計劃。稍後要重溫自己之前在世界盃的表現，才知道是否有把握。」她亦認為儘管年輕運動員如羅子駿、李燕燕、馬詠茹等未能爭取到獎牌，但他們一直在進步。

李慧詩指其他年輕隊友仍在進步。（盧翊銘攝）

沈金康：將對李慧詩及李海恩作針對性訓練

港隊總教練沈金康透露，今次參加世界盃的運動員中，除羅子駿早前因病缺席亞洲錦標賽而損失積分，而不一定獲得世界錦標賽資格外，其餘選手皆可參賽。為應付世錦賽，港隊將對李慧詩及李海恩進行更具針對性的訓練，沈教練稱：「這次沒有來香港的一些運動員，她們會在世錦賽做相應準備，跟李慧詩做一個決戰，我相信Sarah要在世錦賽表現出自己的能力。」

Sarah將會進行針對性訓練，為世錦賽備戰。（盧翊銘攝）

他又說，李慧詩在競輪賽首兩圈沒有使用出最大的能力，「若不在決賽表現出能力就白費了。所以她今天走了外道進攻，速度都能發揮出來，見到她走外道時就知道她能贏了。」沈教練談及參加麥迪遜賽的張敬樂和梁峻榮，指兩人雖然未有獎牌，但表現「非常好」：「他們用的是要麼不成功、要麼就是成功的戰術，今天成功一半，因為敢於在主場突出去，對於未來世錦賽也好、奧運也好，是好的開端。」

沈金康：「我相信Sarah要在世錦賽表現出自己的能力。」（盧翊銘攝）

由2015/16賽季的世界盃分站賽、2017年世錦賽到今次的世界盃香港站，香港已圓滿舉辦3次世界級大賽，到今年11月29日至12月1日，香港將再度主辦世界盃場地單車賽，進行2019/20賽季的香港站賽事。

香港單車聯會主席梁鴻德透露，國聯單車聯盟（UCI）十分滿意香港站，尤其滿意場地周邊配套，如酒店跟場館距離極近，而最終賽事門票收入達60萬港元，較預期中的50萬為多。梁鴻德相信，11月再辦世界盃，由於是奧運積分結算前最後一季世界盃，將有更多海外名將來港，他又稱，未來絕對有機會再辦世界錦標賽。