【單車・世界盃】李海恩衝擊奧運夢　「已向世界踏出第一步」

一年半前，李海恩（Jessica）暫別蘇格蘭的親人，遠赴天津全運會隨香港單車隊試訓，為的是一圓參加奧運的夢想。 看準時機，衝出，沒命地踩⋯⋯今日（27日）Jessica在女子競輪賽首兩圈都以小組第一晉級，最後在獎牌戰擊敗了鍾天使及身披彩虹戰衣的世界冠軍迪格蘭迪妮，贏得銅牌，不但成為她生涯首面世界盃獎牌，也令那曾經只是夢想的奧運會，慢慢變得真實。 攝影：盧翊銘

「我從沒試過在競輪賽第一名衝線！前面沒人跟，很累。」一向爽直的李海恩頸上掛着銅牌，笑容燦爛，但其實她來港後不久曾飽受思鄉之苦煎熬，克服之後，近半年又因未能造出理想成績而懷疑自己：「由亞運開始，跟每個比賽定下的目標都總差一點。我在新西蘭世盃後曾檢討過一次，我是做得不好，還是目標設得不對？其實這星期做了一些有建設性的檢討，我知道自己並非沒能力，但到底做錯了什麼？Sarah（李慧詩）說得對，由熱身到放鬆都做得好的話，中間發生的都是Bonus（額外獎勵）。」

李海恩奪銅，賽後與李慧詩擁抱極高興。（高詩琦攝）

李海恩在今站賽事前檢討，結果奪得不錯成績。（盧翊銘攝）

李海恩：獎牌是對李慧詩和教練的交代

突破來得及時，今天的Bonus令李海恩也覺得驚喜，尤其在主場獲得自己第一面世界盃獎牌，更是特別：「始終我在這場地成長、進步，有香港市民支持更特別。進步（時機）沒有遲沒有早，今次真的做得到要做的事，沒再令自己失望。而且由亞運到現在，Sarah及教練對我們的付出很多，這獎牌是對他們一個很好的交代。」

世界盃銅牌帶來豐厚的奧運資格積分，Jessica的奧運夢不再是空談，但距離奧運積分結算尚有逾一年，她未敢太有自信：「不會說好有信心，尚有一年，什麼都可以發生，一步步去爭取吧！對於世界水平，現在自己已踏出了第一步。」

Jessica自稱這面銅牌是對教練沈金康及李慧詩一種交代。（高詩琦攝）

沈金康大讚李海恩戰術主動。（高詩琦攝）

沈金康盛讚李海恩戰術主動 「未來能有好成績」

李海恩獲競輪賽銅牌，成為港隊今站世盃驚喜，香港單車隊總教練沈金康指Jessica本已具備在世界級賽事獲好成績的能力，但之前一直因經驗淺，未能將能力帶到戰術發揮上，今日卻作出大突破，在主場觀眾支持下，表現得毫無懼色：「今天就要感謝全場觀眾給香港運動員加油，李海恩就像瘋了一樣的主動出擊，比賽（獎牌戰）有鍾天使、李慧詩、世界冠軍這些能力比她強的運動員，但是她沒有因為對手的存在就變得被動，她是第一個主動進攻的，佔了好的位置；李慧詩本在她後面，但因為能力強仍能趕過李海恩。」沈教練預期，李海恩勇於進攻的風格，能令她未來在爭先賽和競輪賽都有好成績。

李慧詩為Jessica的進步感動。（盧翊銘攝）

對於Jessica的未來，沈金康期望到明年東京奧運之時，爭先賽水平可以打入世界12強，也期望她在下季世界盃分站賽，可以再有一、兩次打入競輪賽獎牌戰，更對她參加東京奧運寄予厚望：「在奧運資格排名上，若她跟李慧詩保持比較領先的位置，香港就有兩個運動員可以參加爭先賽和競輪賽，她們排名的情況非常好，若她能去奧運會，也很令人高興，因為我們以往都只有一個運動員能去（女子短項）。」

李慧詩談及師妹，也不禁讚道：「Jessica一直有能力，只是把握不到機會，今天她每場比賽都做得好好，爭先賽她也做到少少，但一到4強或獎牌戰就開始急。這件事很不容易，我之前用兩年才掌握到技術，但她用了半年就做到，我們全隊都好感動。」