【亞冠盃．直擊】陳晉一首戰亞冠獲震撼教育　黃洋：為未來作準備

傑志年僅16歲的小將陳晉一，成為球隊周二（12日）作客馬來西亞球隊霹靂的另一焦點，這位今季首度亮相港超的球員，第一次隨軍出戰亞冠即獲正選。「阿一」賽後承認未來仍有進步空間，不過隊長黃洋認為球隊給予年輕球員機會，可吸收更多亞洲賽經驗，為未來重返亞冠作準備。 香港01記者袁志浩 馬來西亞怡保直擊

傑志今仗未開賽已為球迷送上驚喜，正選名單上有兩位U22小將羅梓駿及陳晉一，分別出任右閘及左翼位置，當中年僅16歲的陳晉一今季才首度隨「藍鳥」出征亞冠，便有機會落場兼擔正，他透露直至開賽前才獲告知此喜訊，「剛知道的那一刻沒有太大感受，直至出場熱身，看見球迷開始入場，才感覺到那份震撼感，開始有些少緊張，始終是亞冠賽事，第一次體驗這麼大的場合。」

陳晉一（後排左一）及羅梓駿（前排左一）兩名傑志小將，在亞冠盃外圍賽齊獲正選機會。（袁志浩攝）

陳晉一年僅16歲，在港超聯賽尚未有上陣機會，已踏足亞冠賽場。（袁志浩攝）

陳晉一：場上需清楚自己的職責

雖然此仗「阿一」於左路未為對方造成太多威脅，更在67分鐘便被換離場，但這位小將未有懼怕敵軍球員，場上努力跑動力逼對手，他稱出場前主教練朱志光特別提點自己，需要清楚自己的職責，「他叫我轉數要快，要比於香港踢比賽時想得更快。現在感覺相比起本地賽事，亞冠的對手果然快很多，雖然技術上可以我們較好，但自己體型與對方仍有一定差距，未來需要改進。」

自2011年加盟傑志以來，黃洋每季均隨球出戰亞洲賽。（袁志浩攝）

黃洋贊成多派小將踢亞洲賽 為重返亞冠作準備



「藍鳥」隊長黃洋賽後率領全隊走向球迷握手致謝，這位中場桿將今仗於球隊10人應戰下，需要全場跑動填補隊友空位，踢得辛苦外結果亦未如人意，「不過現在回想這場比賽，我們總算踢得爭氣，比數一定是失望，但對整體發揮滿意。」



談及兩位首發上陣的年輕球員，「大哥」相信兩人於亞協盃賽事，亦有更多上陣機會，「亞協是我們熟悉的賽事，這一年來球隊開始嘗試起用更多年輕球員，這次名單上亦有很多小將，甚至可以踢正選。若現在給予他們更多亞洲賽經驗，可以為未來傑志再踢亞冠時做好準備。」