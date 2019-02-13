【歐聯】蘇斯克查上任曼聯主帥首嘗敗績　指普巴爭波領紅運氣不好

曼聯暫代領隊蘇斯克查自去年底接替摩連奴後順風順水，錄得10勝1和的佳績，但在昨晚的歐聯16強首回合，他首嘗敗績，曼聯下半場遭巴黎聖日耳門全面壓制，終以0：2敗陣。 蘇斯克查賽後表示今場與頂級強隊交鋒，是對球隊實力的考驗，希望次回合發揮有改善。他表示連格及安東尼馬迪爾傷出並非落敗的原因，並指保羅普巴領第二面黃牌的動作並非有意踢人，只是想護球，運氣不好。

曼聯在英國時間昨晚（2月12日）的歐聯16強首回合，以0：2不敵巴黎聖日耳門（PSG），主帥蘇斯克查錄得上任後首場敗仗，這場也是曼聯在歐聯史上的主場最大敗仗。蘇斯克查賽後表示，首個失球後球隊未能及時站穩陣腳，被PSG控制了戰局，他說：「他們取得入球後，氣勢壓過我們，控制了比賽。你可以見到，我們有段時間踢不出高水平，這是我們需要改善及學習的。這是寶貴的經驗，是我們要從中學習的比賽，這不是決定今季成敗的一場比賽。」

蘇斯克查錄得上任曼聯主帥後首場敗仗。（路透社）

曼聯前線的連格及安東尼馬迪爾在上半場受傷，先後退下火線，由阿歷斯山齊士及桑馬達入替，結果下半場被PSG全面壓制。蘇斯克查表示輸波與兩將傷出沒有關係，他說：「你不能說這是原因，我們有優秀的球員入替，但連格及馬迪爾確實能夠帶來一些東西，希望他們的傷勢並不嚴重。他們都是肌肉受傷，還是等幾日看看情況。」

連格上半場受傷，不能再繼續比賽。（路透社）

馬迪爾（右）上半場受傷，最終也未能堅持下去，半場被換走。（路透社）

曼聯中場保羅普巴完場前踢中丹尼爾，被罰今場第二面黃牌，領紅被逐，次回合將要停賽。談到普巴這個犯規，蘇斯克查則說：「這是（對次回合的）重大打擊。他只想『食身位』，但丹尼爾很聰明，早就將腳放在那個位置，所以普巴就踢中他。我知道普巴只想爭身位護波，但運氣不好，踢中了丹尼爾的膝部。」

次回合在3月6日上演，輪到PSG主場，首回合失了兩個作客入球的曼聯，下場要至少攻入兩球，才有晉級的希望。蘇斯克查承認要出線的話十分艱難，他說：「我們的確有座大山要攀過，但不能就此放棄，說玩完。我們要相信自己，踢場好的比賽，要踢得比今場明顯的好。不過，今場確實是對我們一次現實的考驗。」

普巴（右）完場前踢中丹尼爾，被罰第二面黃牌。（路透社）

普巴領第二面黃牌的犯規動作：