【歐聯】蘇斯克查領士氣高漲曼聯戰PSG　「今仗對碰是最佳時機」

曼聯上輪英超輕取富咸3球，終迎來「地獄賽程」：未來8場賽事需與巴黎聖日耳門﹑車路士﹑利物浦﹑阿仙奴及曼城交手，對上任後未嘗一敗的蘇斯克查是一大挑戰。 曼聯香港時間今晚（12日）深夜主場迎戰天殘地缺的巴黎聖日耳門開始「地獄賽程」。如果曼聯能一舉擊敗PSG﹑車路士及利物浦，相信將大增蘇斯克查下季「坐正」的機會，他不認同這說法，但指球隊士氣正盛，今仗戰PSG是最佳時機。

曼聯在上周六的聯賽作客3球輕取富咸，主帥蘇斯克查延續其上任以來的不敗佳績，而聯賽9場僅失2分，豪取25分後，力壓「倫敦雙雄」車路士和阿仙奴，今季首度登上聯賽前四位置。

不過蘇斯克查的最大考驗將於今晚開始──8場比賽其中6仗硬撼勁旅。

曼聯挾強勢主場鬥巴黎聖日耳門，有望延續蘇斯克查的不敗紀錄。（路透社）

蘇斯克查上仗領軍輕取富咸後，今仗起迎來「地獄賽程」。（Getty Images）

曼聯未來3仗將先於歐聯16強鬥PSG，然後足總盃16強作客車路士及下周日聯賽對利物浦的「雙紅會」。

蘇斯克查出席賽前記者會時，被記者問及假如在未來3仗皆能取勝，會否增加來季擔正領隊一職的機會，該名45歲挪威教頭並不認同，「如果在未來3仗擊敗PSG及利物浦便可得到帥印，未免說得太過輕易。我還有數月時間以曼聯主帥身份協助球隊，並不可僅以數仗表現證明一切。」

蘇斯克查與大勇的馬迪爾齊齊出席賽前記者會。（Getty Images）

蘇斯克查接過曼聯看守領隊帥印時，球隊正值低潮，當時連在聯賽榜第四位的爭逐亦大幅落後，但紅魔眾將在蘇斯克查上任後表現隨即反彈，強勢維持至今。

他指今仗戰巴黎聖日耳門是最佳時機，「從接任暫代主帥一職起，我享受在曼聯的每分每秒，尤其是與球員交流。當時我們面對巨大的難題，球員士氣低落，聯賽亦處於劣勢，但球員其後表現反彈並維持至今。我認為今仗對PSG是最佳的時機，因球隊上下的士氣及狀態亦同樣高漲，我對球隊充滿信心。」

蘇斯克查對球隊充滿信心，更指今仗是鬥PSG的最佳時機。（Getty Images）

杜慈：繼續進攻

相反，造訪奧脫福的巴黎聖日耳門，卡雲尼及梅尼亞在上輪聯賽後，加入已有尼馬及華拉堤的「十字軍」行列，傷兵滿營。

即使尼馬及卡雲尼兩大前線王牌缺陣，PSG主帥杜慈指不會改變進攻踢法，因為進取打法是他們的「DNA」，並指只要麥巴比好好發揮便可。

「我們並不能因尼馬及卡雲尼不在陣中，而改變球隊一直的踢法，進攻足球就是PSG的『DNA』。麥巴比不需要刻意兼顧尼馬及卡雲尼在場上的任務，亦不能將所有責任放在他身上。只要他保持他的踢法，加上隊友配合便可，因為賽前改變踢法相當困難。」

雖然尼馬與卡雲尼皆不在陣中，但麥巴比仍然是曼聯的心腹大患。（路透社）

PSG主帥杜慈表示，即使前線陣容不整，仍不會改變其進取的踢法。（Getty Images）

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