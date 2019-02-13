【歐聯】曼聯兩將傷出16強首回合不敵PSG　普巴領紅次回合停賽

歐聯16強昨晚展開，英超勁旅曼聯首回合主場鬥法甲班霸巴黎聖日耳門，有連格及安東尼馬迪爾因傷退下火線，下半場被派斯奴甘佩比及基利安麥巴比各建一功，以0：2落敗，曼聯暫代主帥蘇斯克查錄得上任後首場敗仗。此外，曼聯中場保羅普巴完場前兩黃一紅被逐，次回合停賽。

在今場歐聯之前，蘇斯克查帶領曼聯取得10勝1和的佳績，至於巴黎聖日耳門（PSG）則有尼馬及卡雲尼兩大主力受傷避戰。在英國時間昨晚（2月12日）的16強首回合，主場的曼聯頭威頭勢，初段即有拉舒福特窄角度射門，被PSG門將保方救出，但這一腳是曼聯全場唯一一次中目標埋門。

曼聯傳奇領隊費格遜入場觀賽。（美聯社）

馬迪爾（右）上半場受傷，半場退下火線。（美聯社）

曼聯及PSG上半場勢均力敵，但在完半場前，紅魔先有連格受傷，由阿歷斯山齊士入替，而安東尼馬迪爾亦因受傷，在半場退下火線，由桑馬達上陣。換邊後，PSG可說佔盡優勢。52分鐘，PSG右閘丹尼爾傳中，麥巴比頭槌攻門，考驗曼聯門將迪基亞的身手。

53分鐘，PSG角球攻勢，中堅派斯奴甘佩比無人看管，在遠柱撞射入網，為客隊先開紀錄。3分鐘後，PSG再有角球，雖被曼聯解圍，但伏兵禁區外的丹尼爾遠射，省中人改變方向僅柱邊出界。

派斯奴甘佩比射入職業生涯首個入球，為客軍開紀錄。（美聯社）

PSG主帥杜慈在入球後慶祝。（美聯社）

曼聯打算加強攻力反撲，但在60分鐘被PSG打了一個快攻又失守。迪馬利亞左路傳中恰到好處，麥巴比就把握艾歷拜利及域陀連迪路夫之間的空間，一射入網，幫PSG拉開至兩球優勢。

曼聯今場的進攻效率甚低，就算兩球落後之下，也「谷」不起，短傳滲透無法穿透PSG的後防，左右傳中欠準繩，大腳斬入禁區更完全考驗不到堤亞高施華，桑馬達及安達靴里拉的遠射也是隔靴搔癢。相反，PSG的快攻每次都極具威脅，先有麥巴比的半單刀挑射，後有祖安巴尼特的勁射，皆被迪基亞神勇地化解。

艾歷拜利（左）伸盡腳都鏟不到迪馬利亞的傳中，麥巴比（中）射入。（路透社）

普巴（左三）下半場兩黃一紅被逐。（美聯社）

完場前，曼聯屋漏兼逢連夜雨，中場核心保羅普巴侵犯丹尼爾，被罰今場第二面黃牌，兩黃一紅被逐，這名法國國腳將於次回合停賽。最終，曼聯主場以0：2不敵PSG，主帥蘇斯克查錄得上任首敗。根據資料，曼聯還錄得歐聯史上最大的敗仗，原來之前曼聯在歐聯主場輸波最多都是一球之差僅負。

普巴在次回合停賽。（美聯社）

迪基亞（右）下半場屢獻精彩撲救，否則曼聯不止輸0：2。（美聯社）

蘇斯克查錄得上任後首場敗仗。（美聯社）

羅馬挫波圖2：1

同日另一場歐聯16強首回合，羅馬主場以2：1擊敗波圖。羅馬上半場有迪斯高勁射中柱，半場0：0。換邊後，羅馬靠高路辛尼奧路梅開二度，領先到2：0，但他們未能保住清白之身，被波圖的阿祖安盧比斯破門，失了一個作客入球，以2：1小勝。