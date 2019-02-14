【歐聯】皇馬絕殺阿積士　拉莫斯次回合停賽否認刻意領黃

皇家馬德里憑賓施馬及阿辛斯奧入球，加上VAR令對手入球變越位下，作客以2︰1勝阿積士，8場不敗。主將沙治奧拉莫斯以38面黃牌成「歐聯之最」。

皇家馬德里及主場的阿積士控球率各佔50%，射門以主隊17次較多，可算互有攻守。37分鐘阿積士右路開出角球，馬菲斯迪歷特跳頂後，皇馬門將高圖爾斯甩手，門前的達利亞費高補中。不過球證經VAR後，指補中時門前的杜辛泰迪治越位在先，入球無效。

戰至60分鐘皇馬由巴西小將雲尼斯奧斯左路扭入中間，吸引多名阿積士守衛後傳予賓施馬射成1︰0。阿積士一度扳平，薛耶治12碼點附近一射中鵠。皇馬在87分鐘反擊得手，卡斯米路傳予右閘卡華積，後者急勁傳中越過阿積士門將奧拿拿，後備上陣的阿辛斯奧鏟射成2︰1完場。

杜辛泰迪治（左二）沒有觸球下越位，球證經VAR後指阿積士入球作廢。（網上截圖）

阿積士1︰2皇馬精選圖輯（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

90分鐘拉莫斯侵犯多爾貝治領黃，次回合停賽。第600次為皇馬上陣的他以38面黃牌成為歐聯之最，可算是另類的紀錄，他賽後於社交網站中否認刻意領黃︰「今天是最好的結果，不幸地我不能在次回合上陣，我想說的是我比所有人難受，沒有刻意領黃。」若歐洲足協認為球員刻意領取黃牌，有機會罰停賽兩場。

賓施馬近7場攻入7球，是皇馬成績上揚的原因。（Getty Images）

歐霸直播賽程（按圖放大）