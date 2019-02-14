【港超聯】東方龍獅委任新主教練及特別顧問　與葡甲球隊成伙伴

港超聯球隊東方龍獅今日（14日）宣布3個管理層變動事宜，在前主帥陳婉婷辭職後兩周，終公布由前拉脫維亞國腳安祖史杜錫（Andrejs Štolcers），出任技術總監兼主教練；原行政經理司徒文俊則獲升職，成為球隊副總監。 另一令人關注的變動，是前東方青年軍、現效力英甲牛津聯的戴偉浚，其父親戴文康亦獲委任為東方龍獅足球隊特別顧問。

成為東方新主教練的安祖史杜錫，球員時代曾效力烏克蘭勁旅薩克達、英格蘭球隊富咸、亦曾為莫斯科斯巴達出戰歐聯，同時亦曾經81次代表拉脫維亞國家隊，當中包括參加2004年歐洲國家盃。

史杜錫已持有歐洲足協專業級教練文憑（UEFA Pro Diploma），曾在英格蘭出任足球學校Harris Academy South Norwood教練，上季亦曾獲富咸邀請成青訓教練。

今次已非史杜錫首度來港，他在2017年暑假曾在香港指導元朗青年軍。據知，史杜錫早於陳婉婷離任前已來港，東方龍獅稱：「希望透過技術總監改善球員技術，提升戰術運用，並為教練提供培訓。」

前拉脫維亞國腳安祖史杜錫將出任東方龍獅技術總監兼主教練。（東方龍獅足球隊圖片）

東方龍獅新任主教練安祖史杜錫，2017年夏天曾來港指導元朗青年軍。（元朗足球隊圖片）

戴偉浚父任特別顧問 「Project E」助小將外流

在香港甚具知名度的英甲牛津聯中場戴偉浚，曾效力東方青年軍，長年栽培他的父親戴文康，亦獲東方龍獅委任為足球隊特別顧問，東方在新聞稿中稱，戴文康「將助本會制定球會會務發展及組織架構」。

戴偉浚的父親戴文康獲委任為足球隊特別顧問。（資料圖片）

據知，戴文康今季在東方物色外援的工作上貢獻不少，在東方今日同時公布的「Project E拓展計劃」佔有重要席位，透過此計劃，東方與葡甲球會科瓦彼達迪成為長期策略合作伙伴，這支港超球隊季初借用的笠臣、季中借得的利馬彭利拿，及早前外流至科瓦彼達迪的茹子楠，都透過「球員互換」計劃而暫時交換東家，兩名小將梁祐維及馬希偉，則以青訓球員身份前往鍛鍊及學習。東方龍獅同時稱，「未來將與更多外國球會策略性合作」。

東方龍獅兩名青年軍小將梁祐維（左）及馬希偉（右）受惠於「Project E拓展計劃」，前往葡萄牙學法。（相片由東方龍獅提供）

至於上季曾出任主教練、後轉任行政經理的司徒文俊，則獲晉升成副總監，負責執行球隊日常管理事務、制定球員合約及福利事宜。至於原任總監的梁守志，據知已淡出幕後。