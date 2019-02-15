【中超】咸錫揭生涯新一頁　發文告別拿玻里致謝意

拿玻里的代表人物咸錫（Marek Hamsik），即將離開效力12個球季的拿玻里，勢轉投中超球會大連一方。該名31歲的斯洛伐克中場，在個人Instgram中發文，向拿玻里的球迷道別及致謝。

咸錫在2004年首度登陸意甲，加盟布雷西亞（Brescia），效力3個球季間，曾勇奪意甲最佳年青球員的殊榮。該名斯洛伐克球員於2007年轉投拿玻里並效力至今，他在拿玻里度過的12個球季中，雖然未能為球隊贏得聯賽冠軍，但助球隊分別三度取得聯賽亞軍及季軍，亦為球隊贏得兩屆的意大利盃冠軍。咸錫曾兩季成為聯賽助攻王，亦三度入選聯賽最佳陣容。

咸錫曾兩度為拿玻里贏得意大利盃冠軍。（Getty Images）

咸錫在拿玻里效力以來，為球隊在520場內攻入121個入球，超越馬勒當拿的球會入球紀錄，同時亦刷新球會最多的上陣紀錄，在球會歷史上留名。不過，咸錫在效力拿玻里多年後，決定在他的職業生涯中揭開新一頁，即將轉戰中超聯賽，加盟大連一方。

咸錫於拿玻里效力12年，並打破多項球會紀錄。（Getty Images）

咸錫於個人Instagram中發文，向一眾拿玻里球迷致歉，他並未在主場球迷面前正式告別，表示拿玻里是他人生中非常重要的一部分，他感激球會及球迷多年的支持和照顧，「拿玻里是我生命中十分重要的地方，我將『拿玻里』紋在身上，在這個地方誕下3名子女，打破球會紀錄及贏得25年來首個意大利盃冠軍，難忘回憶數之不盡。我要感激球會主席﹑教練團隊及一眾隊友，你們成就了一個更好的『咸錫』。我永遠亦熱愛這座城市，並祝願拿玻里在未來繼續取得成功。」

咸錫在社交網站中發文，向一眾拿玻里的球會上下及球迷致謝及告別。（Instagram截圖）

拿玻里主席Aurelio De Laurentiis祝願咸錫在中國的日子愉快，同時向他表示拿玻里的大門永遠為他而開。據聞，咸錫將與大連一方簽約3年，與球隊另一位歐洲球員，來自比利時的卡拉斯高合作。

拿玻里主席在Twitter發文，表示與大連一方就咸錫轉會一事達成協議。（Twitter截圖）