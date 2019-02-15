【英超】曼聯業績披露解僱摩連奴費用　活華特拒回應選帥進展

曼聯解僱前領隊摩連奴，究竟花了多少錢？不用靠小報傳言，直接看曼聯的業績報告就可以。 在紐約交易所上市的曼聯昨日公布第二季業績，白紙黑字列明花費了1960萬鎊去解僱摩連奴的教練團隊。 曼聯執行副主席活華特滿意暫代領隊蘇斯克查的表現，但不透露選帥的進展；對於設置足球總監的傳聞，活華特就帶大家「遊花園」，表示會積極加強球會的結構。

在紐約交易所掛牌上市的曼聯，在當地時間昨日（2月14日）公布本年度第二季業績，收入有2.086億鎊，比去年同期升17.6%。不過，外界焦點在於曼聯在去年12月解僱摩連奴教練團隊的賠償費用之上。這份業績報告提及，曼聯總共賠償了1960萬鎊（約2億港元）；據報摩連奴獲得其中1500萬鎊，而其團隊成員教練Silvino Louro、教練Carlos Lalin、球探Ricardo Formosinho、分析師Giovanni Cerra以及體能教練Stefano Rapetti則合共得到460萬鎊賠償。

曼聯的第二季業績報名中，披露了解僱摩連奴團隊的費用。（網上截圖）

摩連奴在12月被炒。（Getty Images/資料圖片）

摩連奴在12月帶領曼聯以1：3不敵利物浦，在聯賽榜上落後前4名11分，故被炒魷。曼聯邀請原任莫迪主帥的名宿蘇斯克查走馬上任，出任暫代主帥至季尾，之後球隊成績反彈，暫排英超第4位。曼聯執行副主席活華特盛讚蘇斯克查及費倫的團隊對球隊的成績有正面影響，「我們很滿意球隊表現自12月以來的改善，期望能夠以好成績完成18/19球季。」不過，談到蘇斯克查下季會否坐正，活華特拒絕回應，他說：「由於選帥的程序正在進行，我不會多加談論。」

蘇斯克查領軍後，曼聯成績有改善。（Getty Images/資料圖片）

自摩連奴被炒後，一直有評論指曼聯應加設足球總監，活華特沒有正面回應是否招聘足球總監，他說：「我們一直有檢討現行架構，並且研究加強球會各方面的水平，這是我們一直都保持進行的工作。在足球方面，我們過去4到5年作出很多改變，尤其是青訓系統，我們增加投資，現在開始會見到成效。我們還投資了球員招募、球員護理以及硬件設施，例如醫療、運動科學等範疇，我們一直在改革。」

活華特續說：「在某些範疇，外界不一定會見到效果，因為有時成果往往要在幾年後才出現。對於球會的整體結構，我們亦有研究這個建議（足球總監），以及其他可以令我們變得更強大的方法。」