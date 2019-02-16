【渣打馬拉松2019】賽日濕度高達95%　魏賡：應過西隧後再發力

渣打香港馬拉松2019周日（17日）舉行，最令眾跑手擔心的其中一環，莫過於又濕又熱的天氣。 一眾海外特邀運動員及本地跑手周五（15日）齊集於記者會，衛冕男子全馬的肯亞跑手蒙加拉（Kenneth Mruru Mungara），坦言天氣對自己不利；同樣參戰男子全馬的魏賡，則談及應付濕熱天氣的心得。

今屆香港馬拉松之中，共有33名海外特邀跑手，當中包括男子全馬衛冕跑手蒙加拉，及女子全馬跑手中個人最佳時間最快的巴林選手珍芭（Eunice Chebichi Chumba）。蒙加拉雖已屆45歲，但這名40至44歲組別世界紀錄保持者，對於衛冕個人今年第一馬充滿信心：「我的目標是超越去年造出的時間，也很有信心再次奪冠。」不過，根據香港天文台對賽事當日的天氣預測，氣溫約在溫暖的攝氏19至21度，濕度高達85至95%，蒙加拉坦言：「高濕度對我來說絕對不利，但我會嘗試跨越這難關，最重要是保持速度。」

渣打香港馬拉松2019即將舉行，海外特邀跑手及部分本地跑手在記者會上亮相。（高詩琦攝）

魏賡：大部分人到30公里左右易「撞牆」

至於分別在2017及2018香港馬拉松，奪得男子全馬「田總會員註冊組別」亞軍及冠軍的本地跑手魏賡，則指前兩屆賽事同樣又暖又濕，他會採取同一策略，主要是注意水份的補充，也會在後段才發力：「很多人在前段跑得快，結果大部分人到30公里左右會『撞牆』，應過了西隧才開始發力。」他又稱，跑了兩年，今年心態較平穩，但壓力也較大：「多了很多新人和對手，但有更多人一起跑、有良性競爭是好事。」

魏賡（左）寄語跑手不宜過早發力。（高詩琦攝）

珍芭轉籍巴林 挾亞運1萬米銀牌再來港

25歲的巴林選手珍芭以2小時24分27秒的最佳成績參賽，其實她早於2013年已參加過香港馬拉松，當時代表肯亞的她跑出2小時33分25秒排第6位，珍芭在2015年轉籍巴林，先後在2015年的亞洲田徑錦標賽及2018年雅加達亞運，奪得女子1萬米跑銀牌，亦是2016亞洲越野錦標賽女子金牌得主。珍芭表示，最希望能超越2013年造出的時間，也有信心首奪香港馬拉松冠軍：「濕熱天氣及後段的上坡路，都已在預期當中，我有信心。」珍芭的長遠目標是明年的東京奧運，「希望跑出2小時22分，就有機會踏上頒獎台」。

渣打香港馬拉松2019即將舉行，海外特邀跑手及部分本地跑手在記者會上亮相。（高詩琦攝）

徐健恩首次參加香港馬拉松，希望能刷新PB。（高詩琦攝）

本地跑手徐健恩首次參加香港馬拉松，她指出濕熱天氣對所有人而言一樣困難，故不應過份擔憂，「我知道35至37公里左右的上坡路難應付，我的目標訂得比個人最佳時間快一點，希望造出2小時40至45分的成績」。對於未來爭取奧運資格，她稱不會太在意戰績是否達標，「專注做好自己才更有機會達標」。