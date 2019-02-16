【港超聯】東方龍獅新帥風格進取　林嘉緯：要求球員踢得更似強隊

在前主帥陳婉婷辭職後，港超球會東方龍獅由前拉脫維亞國腳安祖史杜錫（Andrejs Štolcers）接任，這名曾任英超球隊富咸青訓教練的教頭，揚言會以進取、靈活及緊密的風格改變球隊。陣中主力林嘉煒則稱，新教練要求全隊提高自信，踢得更似一支爭標的強隊。

東方龍獅於日前公布由前拉脫維亞國腳安祖史杜錫（Andrejs Štolcers），出任技術總監兼主教練，這位新帥今日主持球隊明日鬥冠忠南區前的最後一課操練，來港已有數周的他，表示逐漸適應本地球壇，並相當享受自己的工作，「100%享受香港，這裏的人對未來很期待，準備好擔當成功的一份子，所有人對我亦很支持，很高興與一班好球員及教練工作。」

東方新帥安祖史杜錫主持上任後首課操練。（袁志浩攝）

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操練期間安祖史杜錫不斷以「Sharp！Fast！First Touch！」提醒球員，他以三個詞彙形容自己的足球風格，「進取、靈活、緊密（Aggressive，Sharp and Intense），希望可於明天的賽事展現出來。」他亦強調球員應主動負起責任，「如果想贏就必須主動，他們不應等待我的指示，否則只會成為一位普通球員。」操練尾段安祖史杜錫特意為幾位年輕球員加操，而親身示範向球員指導，對於東方今季只剩下聯賽冠軍可爭，這位新帥相信全隊可達成目標，「每個球員對我來說都很重要，沒有一位可以逃得出我五指，我會公平認真地對待小將。我可從球員眼中看到火花，對勝利及入球的飢餓感，這些都是成功的跡象。」

安祖史杜錫特意為幾位年輕球員加操，並親自落場示範。（袁志浩攝）

經歷新帥兩課操練之後，東方中場林嘉緯亦感覺安祖史杜錫「好進取」，「他看過球隊此前的賽事，認為我們的信心及表現，不像一支爭標球隊，他鼓勵我們做更多強隊應做的事，如前場壓逼、行出球場時要有精神面貌，而且高頻度的訓練令球員更醒神，反應更快。」嘉緯補充指安祖史杜錫相當重視球員反應，場邊提點亦讓球員更快投入練習，「雖然很難估計明日的戰果，但他在短時間內已向球隊清晰交待戰術，相信會跟之前有很大的轉變。」

林嘉緯指安祖史杜錫十分進取，並很重視球員反應。（袁志浩攝）

東方早前解僱日援井川祐輔，懷疑就合約出現爭拗，剛晉升成球會副總監的司徒文俊透露，事件已接近完成，「其實過年前大家都定了方案，在過年期間大家便準備文件，過年後球會職員已到稅局跟井川處理稅務問題及付尾數，現只差幾份文件上的手續，事情便可和平及圓滿地解決。」司徒文俊亦指合約內容不便透露太多，但提出合約條款中上陣率一項，計法跟坊間談及的有出入，應以聯賽及盃賽上陣時間為準。他又稱東方未來希望多對外發展，因此近期出現高層變動，希望迎合需要及完善體制。