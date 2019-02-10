【菁英盃】東方易帥後首戰悶和夢想　球迷拉橫額支持井川祐輔

東方龍獅月初有前主帥陳婉婷突然請辭，助教黃鎮宇走馬上任後，今日（10日）迎來易帥後首場比賽。在菁英盃A組出戰榜首的夢想FC，最終雙方0：0賽和。 暫代主教練的黃鎮宇期望，東方全軍要合力令球隊運作得更順暢。

東方龍獅在對陣夢想前早已出局，今仗除兩名U22球員王力威及佐敦查維斯得以擔正外，今季較少上陣的麥基及門將梁宇昊都獲正選機會，榜首的夢想亦有林衍廷及林樂勤兩名U22兵。

上半場兩軍埋門機會不多，到易邊後早段夢想在控球上稍為佔優，但入肉攻門依然不多，53分鐘雷文迪右路落底回傳予林衍廷，「Fat Gor」勁射近柱被梁宇昊救出底線，隨後麥基多次策動攻勢，一次右路傳中，皮球在門前掠過卻無人接應；66分鐘禁區頂抽射亦遠遠高出。



兩軍最終賽和0：0，各得1分，夢想暫以7分續居榜首，意味3月2日對獲6分、居次席的元朗一戰，將直接決定榜首誰屬。

東方易帥後首戰，在菁英盃A組0：0悶和夢想。（高詩琦攝）

走馬上任的暫代主教練黃鎮宇，期望東方全軍要合力令球隊運作得更順暢。（高詩琦攝）

黃鎮宇：隊內氣氛OK 要全隊一起令球隊運作順𣈱

東方近期先有陳婉婷離任、井川祐輔亦遭解僱，有球迷特別在場內掛起有井川名字的橫額及Tee，再舉起「我支持井川」的日語標語，聲援這位前東方中堅。

暫代主帥黃鎮宇稱隊內氣氛未受一連串事件影響，亦很滿意球隊在今日的賽事中全力逼搶對手，指球員態度正面：「隊內氣氛OK，初一初二放假後，到了初三復操，球員的態度十分好，兩天操練強度都很高，但大家都投入，到今天比賽大家都落力逼搶，就反映出那兩課訓練的成果。」

有球迷特別在場內掛起有井川名字的橫額及Tee，再舉起「我支持井川」的日語標語，聲援這位被解僱前東方中堅。（高詩琦攝）

他指出，儘管「牛丸」離任得突然，但這是職業足球常見的情況：「不只我，而是所有球員、整個團隊，要盡快一起去令球隊運作順暢，現今足球不能再說個人，不會只有我一個去做，今日和波，即使獲勝，也是所有球員和教練團共同的功勞。」

黃鎮宇續稱，今日對夢想一戰轉用442的陣式，希望踢出更進取的足球，也在防守時做到逼搶，談及陣中兩名年輕球員的表現，他則道：「王力威首次正選踢足全場，細節上可以改進，踢足90分鐘已合格；Joran（佐敦查維斯）在右路發揮不錯，之後踢右閘發揮也不錯，要透過上陣時間去進步。」

菁英盃A組東方0：0夢想（按圖放大）