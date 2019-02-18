【女足】愉園提早一輪聯賽封后　吳卓蔚：冠軍只是另一個開始

愉園女足昨日（17日）晚上順利於聯賽大勝港會7球，宣布提早一輪捧走聯賽冠軍，創造球會歷史。隊長王淑芬雖已曾染指這項錦標，但這趟以隊長身份帶領一眾隊友，於成立的短短兩年間齊心奮鬥，相同的結局卻有不一樣的體會，她希望自己的拚勁可感染年青球員，這才讓冠軍來得更有意義。 至於首奪聯賽冠軍的守門員吳卓蔚，亦隨愉園見證自己成長，她認為這項錦標只是個開始，揚言要再奪足總盃，成為「雙冠后」。

愉園上輪聯賽以兩球擊敗最大爭標對手公民，若今場作客港會獲勝，即可提早鎖定聯賽冠軍。全隊上下此仗亦有另一目標，便是協助隊友、愛爾蘭籍前鋒宋麗雯爭取神射手獎項，賽前這位女將轟入19個入球，僅以一球之差落後公民射手張煒琪。開賽僅9分鐘，隊長王淑芬就交出助攻，宋麗雯禁區內接應後勁射入網，加上再於23分鐘及43分鐘破門，個人上半場已大演帽子戲法，助愉園遙遙領先3球。

愉園射手宋麗雯今仗於隊友協助下，一口氣轟入4球，領先神射手榜。（袁志浩攝）

宋麗雯個人「大四喜」 成女甲聯賽金靴大熱

換邊後愉園未有放軟手腳，陳芷欣先於55分鐘門前撞入，戰至69分鐘她更於禁區頂一扣一射建功，盡顯功架。愉園尾段再有王素嫻接應王淑芬橫傳射入，加上宋麗雯於完場前埋齋，最終愉園以7：0大破港會，提早一輪奪得聯賽冠軍，是役食出「大四喜」的宋麗雯更將入球數字增至23球，成為神射手大熱。

今仗後備入替的陳芷欣（綠衣10號），下半場亦梅開二度，為球隊鎖定勝局。（袁志浩攝）

愉園提早一輪聯賽封后，更是球會史上首個女子聯賽冠軍，眾將興奮慶祝。（袁志浩攝）

王淑芬冀感染隊友享受足球 寄語後輩貢獻港隊

成立不足兩年的愉園女足，於「埋班」後第二個球季即贏得球會史上首個女子聯賽冠軍，眾將賽後表現興奮，彭子晴及冼仲意更開香檳噴向隊友慶祝，王淑芬即使並非首度捧盃，但仍笑得燦爛，身為隊長的她這次經歷及角色與此前有所不同，她稱冠軍證明全隊努力是值得的，「雖然放工後練習很辛苦，但大家很投入訓練，亦肯減少休息時間，去配合球隊。這令我真的很想帶領她們，用我的經驗讓年青球員成長，憑自己實力去贏聯賽冠軍，當中一定有磨合階段，不過希望可感染她們，享受足球及踢出拚勁。」這位隊長亦寄語年輕一代，要繼續努力，「希望她們不要驕傲，發揮屬於新一代獨有風格，接下來仍有很多賽事，千萬不要放鬆，繼續成長，將來以實力幫助香港隊。」

一班女將賽後忘我慶祝，以香檳向隊友「分享」喜悅。（袁志浩攝）

愉園隊長王淑芬（12號）透露被隊友付出的努力而感動，她同樣希望自己的拚勁可感染年青球員，踢出屬於自己的風格。（袁志浩攝）

從坐冷板到首席門將 吳卓蔚與愉園攜手成長

至於愉園守門員吳卓蔚（阿Mi），賽後亦高興得披上愉園隊旗，曾效力車路士足球學校(香港)的她，由當時每場坐冷板凳、只負責為球隊填寫出場資料，到近年轉投愉園，今季成為長期正選，這位門將終贏得職業生涯首個聯賽冠軍，「等了約3至4年了，之前試過拿第三，亦試過屈居亞軍，這次終於拿到了！自己最初心態可能還沒有很投入，但這一兩年在愉園，一大班人由阿芬（隊長王淑芬）帶領，她踢了很多年，在公民亦拿過冠軍，大家都很想達到她較高的要求，所以爭勝心更強。」

「阿Mi」亦提及到去年才上任的教練鮑家耀，「之前曾於女教練麾下作賽，對勝負的執著沒有這麼強，鮑Sir第一日訓練便告訴我們，要先有強隊的自信，才有機會爭冠軍，否則走出球場時便輸心態，根本沒可能贏比賽。」每課看似苦悶及重複的訓練，亦是關鍵，「他要求我們做很多小型球訓練，『One-Two』、猜波再分邊，每個細節位都執得很仔細，若做得差便叫停，直至做好為止。」

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下半場已被收起的吳卓蔚，完場後興奮得披起愉園隊旗。（袁志浩攝）

教練鮑家耀在愉園女足球員心目中舉足輕重，是改變球隊及讓球員成展的關鍵人物。（袁志浩攝）

聯賽冠軍只是開始 劍指囊括足總盃錦標

愉園女足踢畢13仗後只失掉4球，於8支甲組球隊中暫時失球最少，「阿Mi」透露跟去屆表現未如理想有關，因此今季季初已立定目標，「上季有時會不集中，輸掉一些很小兒科的失球，季前便希望自己可以盡量零失球。誰知首循環對港會便失球了，那時有點失落，但我很快便抹走了傷痛，與其責備隊友，還不如多提醒她們，結果除了捧走聯賽冠軍，更暫時保持全勝，總算是另一個成就。」聯賽冠軍仍未是終點，女子聯賽仍有足總盃的第二階段賽事，「阿Mi」稱：「冠軍只是一個開始，很想再贏下足總盃，或者長遠發展來說，下季亦要成功衛冕。」