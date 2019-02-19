【英超】富咸小將拒18歲兵役　遭新加坡國防部譴責　足總極度失望

孫興慜去年為韓國贏得亞運，與隊友一同逃過服兵役。不過富咸小將賓戴維斯（Ben Davis）則未必在新加坡有同樣待遇。這名小將去年簽約英超富咸，但今天被新加坡國防部指他未有按時為服兵役報到，有機會入獄3年。

泰國出生 新加坡長大 父為英格蘭人

賓戴維斯（Ben Davis）在2000年於泰國出生，5歲到新加坡生活及接受足球訓練，至2017年起轉會富咸，2018年7月與富咸簽約，根據官網簡介，他已為富咸青年軍上陣10場。司職中場的他傳球到位率為90%。他曾為新加坡U19上陣，但仍未為新加坡國家隊披甲，在富咸官網他是「English」，原因是其父親Harvey Davis為英格蘭人。

新加坡國民服役（National Service）年滿18歲必須服兵役24個月，賓戴維斯（Ben Davis）曾申請延遲服兵役被國防局拒絕，新加坡國家局今天更指他未有按時在兵役報到︰「他合資格服兵役，但未有報到，他更在沒有延續通行證下留在海外。」國防部警告賓戴維斯有機會入獄最高3年及罰款1萬新加坡元。新加坡足總強烈支持賓戴維斯延遲兵役一事，但對現況表示「極度失望（extremely disappointed）」。

富咸官網中，列明賓戴維斯（Ben Davis）是英格蘭人。（官網截圖）

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新加坡國防部不輕易批准年滿18歲的新加坡男性延遲服役，有指條件是「在國際賽例如奧運中，代表新加坡兼有獎牌希望」，里約奧運男子100米蝶泳金牌選手史高寧是少數「成功爭取」的例子。

賓戴維斯（Ben Davis）2018年簽約富咸，目前未在一隊上陣。（網上圖片）

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