【英超】普巴談蘇斯克查成功之道　「他為曼聯帶來快樂」

曼聯在看守領隊蘇斯克查帶領下，球隊過去12仗10勝，多名上半季狀態低迷的「魔將」，表現都大有好轉。 保羅普巴在蘇帥指導下，回復神勇表現，近日接受訪問大讚「娃娃臉殺手」懂得如何跟球員溝通，為曼聯再次帶來快樂。

普巴上半季表現不佳，更一度與前任領隊摩連奴鬧不和，不時都要在後備席坐冷板。不過，自蘇斯克查上任後，普巴表現全面回勇，12仗入8球並有5次助攻。能有這樣的表現，普巴認為蘇斯克查居功厥偉。

普巴在曼聯換帥後表現回勇。（Getty Images）

熟知球隊一切帶來莫大裨益

曼聯在蘇帥指揮下，再次踢進攻足球，將摩連奴保守的一套完任摒棄。比起摩連奴鐵腕式的帶隊方法，普巴認為蘇斯克查懂得與球員合作：「就像其他球員一樣，蘇斯克查幫了我很多，他為曼聯尋回快樂。」去年助法國奪得世界盃的他又說：「作為前曼聯球員，他知道這球會的文化，熟知球會一切，並知道如何與球員溝通，所以為我帶來很大幫助。」

「他為曼聯尋回快樂。」（Getty Images）

昔巴樂見球隊眾人團結一致。（Getty Images）

「能見到大家都享受比賽、享受一起踢波，團結一致實在是太好了。」雖然重上軌道，但普巴指前路仍然漫長：「現況是我們都想得到的，因為我們今季開季不佳。我們漸漸尋回狀態，正在回歸爭標行列，但仍然不少任務要完成，我們一定要繼續向前邁進。」

曼聯在蘇斯克查帶領下，英超重返前四。（Getty Images）

馬迪爾：他給我們自由

不只普巴，早前續約的安東尼馬迪爾亦有同感：「他是個真正的曼徹斯特人，將這種文化帶給我們所有人。蘇斯克查給我們大量自由，對我們十分信任，讓我們知道自己能有好表現。」

馬迪爾希望可以為曼聯爭標：「我來這裏就是想贏得獎盃，與這一隊人我認為我們能有很大的成就。未來幾季，一班球員都會有所成長，我希望可以一起走下去，一起爭取獎盃。」