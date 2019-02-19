【國足】納比怒轟中國球員不認真踢友賽　重提亞洲盃前年輕化失敗

前中國足球隊主帥納比（Marcello Lippi）在亞洲盃後離任，70歲的「銀狐」接受意大利《米蘭體育報》訪問，仍未收火，也道出在亞洲盃仍然重用鄭智等老將的心路歷程。

批評中國球員不盡力踢友賽

納比曾任教廣州恒大，2016年10月上任中國足球隊，至亞洲盃8強以0︰3負伊朗後，於2019年1月離任。他在該仗上半場極之罕有地表露不快之情，下半場多次被拍得呆坐在後備席，似有放棄之感。他接受意大利《米蘭體育報》時，直言對伊朗一仗極之憤怒︰「很抱歉，我的確非常憤怒。賽前我想踢好一場，為此準備很多，球隊很成熟。但我意識到中國隊球員的問題。他們對友賽非常不重視，可能只踢出20至30%實力。到世界盃外圍賽等重要賽事就往踢出超過100%實力。」

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納比回到意大利後，不留情炮轟中國足球隊。（資料圖片）

亞洲盃8強︰中國0︰3伊朗（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

納比表示帶領中國隊以來，於大賽只輸了3場、一場對韓國、兩場對伊朗。今次不敵伊朗令我在更衣室極之憤怒，「因為是3次巨大失誤。那場比賽開局不錯，積極主動，但因為3次致命失誤失了3球，至今很難解釋原因，他們一點個人責任、榮譽感都談不上。」

談到中國在亞洲盃決賽周平均年齡達29.3歲，納比解釋道︰「世界盃外圍賽十二強賽出局後，年紀大的球員覺得沒有機會再踢世界盃，心理上有點放棄。後來我開始年輕化陣式，但之後一系列賽事，我意識到中國年輕球員還沒有準備好在高水平比賽競爭，所以召回老將，他們準備得很好，5場我們贏了3場，輸的兩場對手實力很強。然而最後一場比賽太差勁了。」他續稱為中國留了豐厚的足球遺產，交出了60個19至21歲的潛力新星名單，而且現在每支球會都有U15、U16、U17、U19球隊，強調繼任人的環境理想。

中國足球隊在亞洲盃8強出局後，納比離隊至今仍未找到新教練。（資料圖片）

受中國球迷尊重

記者問到納比在中國7年間，覺得自己是否像曾到中國的意大利探險家馬可孛羅，納比這樣回應︰「我不知道，只想認真工作。我和中國人感情很好，中國球迷很尊重我，球會亦然。我在中國7年，也是我離開的最真實原因，但我不會忘記這些年的事。之後看看還有什麼機會繼續下去，打入亞洲8強已是理想結果。」4月便71歲的納比明言不願意長途旅行，只願意接受國家隊工作而非球會，曾有些大球會邀請，只是不想接手罷了。

歐聯及歐霸直播賽程（按圖放大）