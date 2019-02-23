【馬鞍山行山路線】訪水浪窩觀星台　登昂平觀景台看西貢美景

觀星台很像一個小城堡，是仿照河南登封縣告成鎮的古代觀測台而建的，也是香港唯一的仿古天文建築。

早上於西貢乘299巴士直接在「水浪窩」站下車。下車後，向前走不用5分鐘便來到觀星台，旁邊是個燒烤場。觀星台很像一個小城堡，是仿照河南登封縣告成鎮的古代觀測台而建的，也是香港唯一的仿古天文建築。觀星台可供遊客登上，當然要上去參觀一下，自娛拍照完後便起程向彎曲山進發。首先要返回馬路反向行約200米，便來到麥理浩徑4段入口。沿着石屎路直上會見到一個直昇機升降坪，之後會見到水浪窩營地。繼續往前行不久，離開石屎路，跟着往左面的麥理浩徑4段山徑走。前方右邊會見到高高的馬鞍山，左邊會見到大金鐘。差不多到大金鐘山腳，會見到一處很像千島湖太墩山的靚景，當然要打卡。

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今次旅程目標是簡易郊遊，故會繞過大金鐘山腳到達昂平觀景台。在昂平觀景台有不少滑翔傘愛好者隨風滑翔，很自由自在似的。欣賞完人家玩滑翔傘，經馬鞍山郊遊徑往大水井方向下山便可直達西貢。此行山路線簡單易行，沒上高山就能飽覽西貢全景，而且路況甚佳。12k對於初階行山人士可能會有點長，但由於石屎路多，路況也平坦，可說是高級版的家樂徑。若以均速步行，3.5小時內便可完成。

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【本文獲「一起行山闖蕩去」授權轉載。】

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