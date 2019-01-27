【港島行山路線】探港島第三高峰奇力山　沿山頂盧吉道看維港美景

「奇力山」又名「加列山」，高海拔501米，是香港島第三高峰，全港排行第四十七。「奇力山」位於太平山以南，香港仔以北，薄扶林以東，山頂不是郊野公園範圍，而是高尚住宅區。山頂盧吉道屬港島徑的第一段，環繞太平山山頂，可居高臨下飽覽「東方之珠」的美景，是遊客必到的地方。

今次用最休閒的方法上山頂，在金鐘乘搭15號巴士往山頂，於加列山道站下車。落車後往後行，然後沿着行人路靠右前進。在第一個分叉路口，轉入「堪仕達道」可減少行馬路。繞過高尚住宅的後街，接回加列山道，繼續向前行。行到加列山道52-60號，轉上斜路並行到盡頭，會見到一個類似錶房的屋仔。從屋仔的左手邊進入，跟住沿山徑行，不用爆林，不用跨鐵絲網。去到鐵絲網的盡頭，左手邊會見到一條粗游繩，奇力山標高柱就在游繩下面。游繩位置大約是45度斜坡，只要小心落便可。

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+ 8 + 7 + 6

落到標高柱，雖然不是山頂，但可以近距離俯瞰整個奇力山豪宅群。看完後攀回去，繼續直行。當去到碎石牆的時候，向右攀上去，就可以最短路程上奇力山山頂。上到山頂是一片平地，後方有發射台，前方可見到一個已鏽蝕的底座，還是不要踏上去的好。風景跟標高柱沒太大分別，於是很快便離開。從右邊的斜坡爬回山徑，再原路折返到入口的屋仔。

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+ 5 + 4 + 3

繼續循加列山道直去，不走回頭路。走了十分鐘後，會見到明德國際醫院，然後經山頂道前往山頂廣場。很快便到達凌霄閣，閒日早上遊人不是太多，決定走轉盧吉道。如果想上太平山山頂，就是由中間上山頂花園的斜坡上去，另外左邊是夏力道，右邊是盧吉道。先靠右往盧吉道，盧吉道面向維多利亞港，風景是最美的，右邊可望到香港及九龍一帶，左邊可望到昂船洲大橋及青衣一帶。盧吉道沒有分叉路，只要一直行，見到一個大涼亭公園便接上夏力道，大涼亭後有山徑可通往【西高山】。

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+ 6 + 5 + 4

接上夏力道後，行大約十分鐘會見到盧吉飛瀑。（注意︰盧吉飛瀑不在盧吉道）跟住很快就返回山頂廣場，廣場內有一架舊式登山纜車可拍照留念。難得上到山頂，不妨走一走凌霄閣及山頂廣場，然後再乘巴士返回市區。

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【本文獲「一起行山闖蕩去」授權轉載。】