【游泳】何詩蓓挾強勢戰Big Ten個人200碼自　四連霸兼破大會紀錄

美國大學的十大聯盟賽事（Big Ten Swimming Championships），就讀密歇根大學的香港泳手何詩蓓，在首日賽事夥拍隊友戰接力奪金後，在個人200碼自由泳的項目，打破大會紀錄並連續4年在200碼自由泳封后。

密歇根大學的四年生何詩蓓（Siobhan），今年以隊長領軍出戰Big Ten賽事，她在首日夥拍隊友參與4X200碼自由泳接力，結果順利奪金，在首日賽事先拔頭籌，加上4X100碼混合泳接力摘銀，接力項目共取得一金一銀。

何詩蓓早前夥拍隊友於4X200碼自由泳接力中順利奪金。（資料圖片）

何詩蓓其後轉戰個人項目，率先在個人200碼混合泳中再取得一面銀牌。何詩蓓出戰強項個人200碼自由泳，她在前3年同樣奪金而回，去年更以大會最佳時間1分41.66秒奪冠。

今年挾3連霸身份出戰衛冕，Siobhan輕鬆造出1分44.97秒，以第3名成績躋身決賽。何詩蓓在決賽傾盡全力，造出1分41.57秒的成績完成賽事，拋離第2位的隊友接近1秒，並刷新自己擁有的紀錄推前0.09秒。

就讀密歇根大學的何詩蓓於Big Ten的個人200碼自由泳項目，連續4年奪金而回。（Twitter截圖）

WATCH: Siobhán Haughey nabs the Big Ten title in the 200-yard Freestyle for the fourth consecutive season, securing the career sweep. #GoBlue pic.twitter.com/c2iIfd9Fc4 — Michigan Swimming & Diving (@umichswimdive) February 23, 2019

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何詩蓓今次創出的成績打破Big Ten的紀錄外，同樣是NCAA史上第5快的200碼自由泳成績，亦是現今NCAA泳手中的第2快成績，僅次於就讀路易斯維爾大學（University of Louisville）的Mallory Comerford。何詩蓓與NCAA的1分39.10秒的紀錄，仍有一段距離。

何詩蓓將自己擁有的大會紀錄推前0.09秒，以1分41.57秒完成賽事。（Twitter截圖）