【港超聯】凱景護級大戰不敵夢想　安基斯：他是我見過最差的球證

凱景可否逃出生天，下季續戰港超？ 港超聯周日（24日）上演護級戰，榜首的凱景於深水埗運動場迎戰位列第8的夢想FC。凱景雖由安基斯閃電開紀錄，但夢想僅花一分鐘即追平，戰至尾段球證廖國文判罰凱景極刑，同時將守將域陀趕離場，結果凱景以1：4落敗，連續第10輪位列聯賽榜尾，而夢想獲勝後已拋離「尾二」的理文6分，護級形勢樂觀。

踏入2019年後夢想成績顯着改善，近5仗取得3勝2和，更殺入菁英盃準決賽，球隊今仗陣容轉變不大，上場傷出的林衍廷缺陣，改由另一小將北村祝代替；榜尾的凱景則繼續由金玟基及安基斯領軍，翼鋒羅拔先任後備。開賽僅30秒，安基斯於右路妙傳予金玟基，後者推進時遭屠俊翹撲跌，凱景獲得12碼，安基斯主理一射中鵠，凱景兩分鐘便領先1：0。不過一分鐘後夢想即扳平，陳偉豪乘保羅打出角球不遠，於混戰中射成1：1。廖偉業更於此次防守中頭部受傷，包紮後一度重返球場比賽，但最終亦被換走。完半場前拿祖接應右路傳送，控定後在轉身起腳，卻被保羅用腳封走，雙方半場踢成1：1。

凱景以1︰4不敵夢想FC，護級形勢險峻。（袁志浩攝）

凱景護級大戰不敵夢想圖輯（按圖放大）

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凱景尾段連失3球 球證判決引不滿

夢想下半場反客為主，前鋒拿祖不乏破門機會，47分鐘先於左路勁射，但被保羅一抱入懷；57分鐘再接應罰球頭槌頂斜。凱景其後曾強攻一段，不過金珍曙12碼點附近轉身起腳，與及史雲斯頓門前「執雞」，均未能再添紀錄。凱景尾段變陣，以羅拔入替金玟基，77分鐘金珍曙近門跳頂，卻又遭屠俊翹「大字型」封位閂走。正當以為兩隊握手言和，曾梓軒85分鐘於禁區內犯手球，馬高斯主射12碼雖被撲出，但拿祖及時衝前射入，夢想於完場前反超前。凱景守將域陀更因投訴而被逐，球隊十人應戰下更讓彭超然及亞哥斯達於補時再下兩城，最終以1：4大敗，繼續以4分包尾。

安基斯指球證廖國文是他見過最差的球證。（袁志浩攝）

安基斯批球證偏頗 「護級之旅仍未完結」

賽後凱景教練團認為球證廖國文今仗執法偏頗，先向球證理論，再引發羅拔及許嘉樂等球員包圍對方指罵，須由其他隊友制止，而看台上的球迷亦送上噓聲，情況混亂。今仗擔任隊長的凱景翼鋒安基斯，賽後直指球證執法不公，「相信不用我多説，球迷的眼睛是雪亮的，可以看到球證有多糟，他是我職業生涯至今見過最差的球證！」

凱景球員不滿意今場執法。（袁志浩攝）

今仗兩軍不時埋身肉搏，雙方各有多次攔截及犯規，球證廖國文共向凱景出示6黃1紅，相反卻未有向夢想球員「派牌」，安基斯對此舉大感不解，「他好像怕了對方球員一樣，這對每天勤力練習、爭取勝利的球員很不公平，他削減了年輕球員的鬥心，令他們沒有動力再踢下去。」縱使護級大戰未能搶分，但安基斯揚言一切仍未完結，「我們不會放棄，餘下還有比賽，人生總是充滿驚喜，球隊要改善防守弱點，一場一場地奮鬥，對護級仍抱希望。」

至於凱景主教練馮凱文賽後稱，對球證執法「非常唔滿意」，強調自己從南區時代起雖從未公開批評球證，但這次已「忍無可忍」，他稱細球會處境本已較困難，這次球證表現令老闆有微言。