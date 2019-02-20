【港足日與夜．王睿】Sa’icelen！為職業足球夢賭一把

「現在來職業隊才覺得說，這才是享受足球！」 對王睿這個26歲台灣後衛而言，來香港是一場賭博，賭上生命最好的年華，博取一個在家鄉無法實現的願望。 攝影：張浩維；影片：葉詩敏

王睿（Ray），阿美族人，來自阿美族中最大的一個部落──花蓮光復鄉馬太鞍部落。馬太鞍有個美麗的傳說：日神與月神的一對兒女本來生活無憂，但被凡間汪洋大海中，一個如明珠般美麗的小島吸引，終於雙雙下凡，經歷數代繁衍後，族人終在在有梅花鹿奔馳的馬太鞍溪畔平原定居。

原住民是台灣足球戰力重要來源：外流台腳王睿、陳浩瑋都來自阿美族，在中甲北京北控落班的溫智豪則是布農族人；女足方面更甚，王睿的堂姊王湘惠、余秀菁、林曼婷都是阿美族人，前兩者曾到中超落班，林曼婷更外流歐洲。原住民族文化亦可見於球場內，打氣口號中常聽到的「撒以子任」就是阿美族語「Sa'icelen」，意即「不放棄、不妥協」。

來自台灣的王睿，身型、頭槌及左右腳用波俱佳，獲佳聯元朗主帥郭嘉諾賞識。（張浩維攝）

2018年，台灣登記原住民數約56萬，僅佔整個台灣人口的2.38%；在台灣從事足球行業者同樣是少數，這項運動在台的發展亦遠及不上棒球，儘管代表隊排名早年節節上升，有過在世界盃外圍賽擊敗強敵巴林的壯舉，陣中球員也確有實力，職業聯賽卻始終成立無期。台灣球員想要成為有固定收入的職業足球員，就要懷着「Sa'icelen」的精神，鼓起勇氣往外闖。

王睿就是其中一個。

練習完畢後，王睿隨記者到附近的茶餐廳吃午餐，更挑戰用廣東話落單。「講得好過我！」侍應姐姐讚道。（張浩維攝）

為何踢足球？ 「至少能碰到球」

「很多人都覺得原住民一定唱歌好、運動好、跳舞好，但這不是真的啊！」茶餐廳裏，阿睿邊吃他的腸仔米線配火腿奄列邊說，「我小時候就是運動不好，打棒球常打不到球，就選了足球，至少能碰到球。」這個阿美族小子一踢足球就愛上，在國中知道台灣有足球代表隊以後一直以此為目標，最終如願成為台灣U23隊長，進而長期代表台灣，去年8月以超齡球員身份出戰雅加達亞運、再於主場參加東亞盃外圍賽次圈，雖然兩次對陣香港都落敗，仍獲港隊教練郭嘉諾看中他既有身型速度、頂上腳上功夫俱佳的特質，邀他加盟港超球隊佳聯元朗。

元朗一向不算勁旅，論預算更只屬港超下游，但香港足球環境比上不足，比下已有餘，王睿嘗到職業球員的生活，已不想再回頭。

初來港時，王睿已希望學好廣東話，他亦用手機內亦的翻譯App，隨時將不懂說的字詞翻譯，「但不一定準確啊」。（張浩維攝）

回家的尾班小巴晚上9點半準時由元朗開出，令王睿甚少往外跑。（張浩維攝）

外闖成圓夢唯一途徑 堂姊作先例獲家人支持

台灣足球氣氛不熾熱，曾聽過一位熱愛足球、為此自資出版書刊的台灣朋友感嘆：「我是不是生錯國家？」我轉述這句話，王睿說：「我們踢球的，都會有這樣的想法。」Ray身邊從國小一起踢球到高中的朋友，一個接一個離開足球，有人有了新興趣，更多人到高中或大學後為了糊口，不得不放棄，始終沒有職業聯賽，無論多愛足球也難看到將來。

「其他運動發達的國家，會覺得運動員是明星，不用怕沒出路，甚至他們賺到的錢可以供養他們到退役後，這些我們覺得在台灣沒辦法發生，因為台灣沒有這樣子的環境、沒有這樣子的風氣。」台灣也不乏體育明星，羽毛球天后戴資穎、網球的詹氏姊妹、曾效力紐約洋基的棒球員王建民等等，但足球就是沒辦法，王睿說出台灣足球員的無奈：「換個角度想，台灣的環境很適合生活，畢竟醫療好又便宜，房子努力一點也會有，但是對運動、對足球就沒辦法，就必需逃到外面。」

台灣女子足球代表王湘惠是王睿的堂姊，去年的雅加達亞運，與「王小弟」分別代表台灣參賽。（ 相片來源：中華民國足球協會CTFA）

平日專注操練、健身，加上住所位置偏遠，王睿能外出的時間不算多，「間中出來走走散散氣，是不錯，轉換一下心態再回到球場上，會比較開心一點。」（張浩維攝）

但王睿拒絕放棄。從高中準備升上大學時，Ray開始有了成為職業球員的想法，在香港，當職業球員是一種「嘗試」：不是多數港人追求的安穩工作，但至少從收入條件而論，近年本地球員薪金大幅提升，初入行者，大部份薪金不遜大學畢業生，際遇、能力較好的，月入3、4萬者不在少數，更不乏年輕球員薪金接近或達到6位數。

在台灣當職業足球員，阿睿如此形容：「應該是說，真的是去賭吧！」幸運的是他在爭取家人支持時，有堂姊王湘惠作一個好例子：這位台灣女足代表學業上已考獲研究院資格，足球事業上，先到日本女足次級聯賽的廣島紫天使落班、前年再轉戰中國女超，落戶北控鳳凰，曾享百萬台幣年薪（約25萬港元），至少能維持生活。雖然王湘惠已回台灣落班，但也令阿睿的父母覺得，若他能跟着堂姊的路走，該不會有大問題。

遊走中上環，王睿覺得一切都新鮮，「出來走走，感覺就真的是到了另一個地方。」（張浩維攝）

獨身來港，難免有想家之時，但王睿笑笑帶過：「這裏有美食，我也能在喜歡的足球當職業選手啊！」（張浩維攝）

外婆去世、言語不通 「得到機會就必需失去自由」

來到香港，王睿作為職業足球員，每天要做的就是練習、比賽，雖不慣沒有方便的機車（電單車）可騎，但也慢慢適應搭輕鐵、坐小巴、巴士；離開了家鄉，他與3位巴西隊友基斯、基爾頓和慕沙一起同住元朗村屋，偌大的房子足夠一人獨享一房，「剛剛來這邊跟他們住，應該是說很驚訝，沒想到是跟巴西人一起住，我就想到完蛋了，我的語言完蛋了！哈哈哈！後來發現他們的英語比我更爛，啊，還好還好……」阿睿跟基斯特別熟稔，雖然只能以英文單詞溝通，但平日仍互相照顧；有時在「家」看着3個巴西人一邊打手遊，一邊用葡語交談大笑，他雖聽不懂，仍覺有趣。

老家在台東花蓮、高中在高雄唸書、畢業後在台北工作，王睿早就習慣東奔西跑，台灣與香港也只相隔短短一個半小時的機程，但身在異鄉，難免會想家，特別外婆早前去世的時候，令他感受更深：「小時候就是外婆跟我的奶奶帶大的，因為爸爸媽媽工作忙，有時候他們會出國，就把我丟在外婆家讓她們照顧，所以跟她關係還不錯，我的阿美族語也是跟她們學的，然後現在已經不太會講，但還是會聽一些，現在都荒廢掉⋯⋯」回家的小巴，尾班車晚上9點半就從元朗開出，令阿睿無法跑得太遠，偶爾回到房間獨處、睡不着時會想念台灣，他就盡量不去想。靜夜寂寥總比有翅難展好，「能得到那樣的機會，就必需失去自己的自由吧！因為要為自己的夢想去拚，這樣子就好說一點。」

台灣的足球場多在學校、或政府的運動場內，「街場」如修頓球場，對王睿來說相當新鮮。（張浩維攝）

到訪修頓，恰巧遇上前香港足球先生陳發枝，與友人一起踢友賽，王睿不住大呼：「好神奇喔！希望未來我也像他那樣，一直踢足球。」（張浩維攝）

王睿來港後6戰全部正選上陣，攻入2球，擊敗過勁旅如東方龍獅及和富大埔，但同時也在護級關鍵戰紅牌被逐，表現有起也有落，「有幾場比賽我沒有表現到最好，覺得有點辜負到自己的期待，也覺得這裏的外援真的非常有挑戰性。問題是，我是亞援的身份，不能用本地球員去做目標，而是要跟外援對抗，我到底是不是有能力繼續留在這？」受到職業足球的衝擊，Ray有時會懷疑自己，元朗主教練郭嘉諾也希望他能更有自信。不過，勝利、落敗、滿足及自我懷疑，都是作為職業運動員的必經過程，阿睿離開台灣、離開舒適圈，不正是為了感受這一切嗎？

「在台灣，我從來沒有這麼開心過！」他眯着眼笑。

從校隊到代表隊、再到外流成為職業球員……王睿不斷為自己設下新目標，也一步一步地達成。他心目中更高的目標，可以實現嗎？（張浩維攝）

香港足球的發展，時時令球迷、持份者搖頭嘆息，卻總有人視此為實現夢想之地：在家鄉尋不着機會的巴西人、因球會未能支薪而來港尋安穩的東歐球員、擁有高學歷卻始終想踢波的日本人、幾乎放棄足球的韓國球員最後贏盡榮譽⋯⋯王睿有更高的目標，他想踢亞洲賽、也想到更高水平的聯賽落班，但亦深知自己必需先在香港站穩陣腳、再突出自己，才有條件談下一步，踏足港超，令他看見未來的可能性。

「我最喜歡的是足球，就想出來闖，能留多久就留多久，就像以前讀書，不在家鄉讀，要到外面讀，偶然想家，就好了。」

阿美族的男孩，Sa'icelen，拼命留在香港吧。