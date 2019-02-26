【D1田徑．德望．陳佩琦】女飛人最後寄語　感謝學界陪伴成長

幾年年間，陳佩琦由尋常中學生搖身一變成為亞運短跑選手。 每年一度的學界D1田徑賽，見證她的成長點滴。 然而，今年她要跟這個陪伴自己長大的賽事說再見。

學界D1田徑賽帶給陳佩琦無數榮譽，但她獲得的又豈只一塊塊獎牌？「這是陪伴我成長的比賽，是我第一個參加的大型賽事。由之前還未入選港隊，到現在自己已經跑過亞運，這個賽事可謂見證着我7年來的成長。」對於陳佩琦來說，學界D1田徑已經成為了她中學生涯不可少的羈絆。

德望短跑選手陳佩琦（盧翊銘攝）

那動人時光 三年後要更好看

對於陳佩琦來說，這個擁有特別意義的賽事當然充滿回憶，「最難忘的是3年前，當時我16歲，還在B Grade作賽。當屆是我第一次奪得三金，以及連續打破3個學界紀錄。這屆令我廣受媒體關注，更是自己狀態最好的一年。無論在跑步上，還是生活大小事，那一年都受到許多人的祝福，是非常開心的一年。」即將告別學界賽場，還望陳佩琦能夠在最後一年創造出更美好的回憶。

學界D1田徑見證陳佩琦七年來的成長。（盧翊銘攝）

身為德望學生的另一種意義

就讀德望學校的她，隨着每年比賽完結便對學校增添多一份歸屬感，「就算是一些不是運動員的同學，都會願意來到運動場為我們打氣，這讓我非常感動，對學校的歸屬感大幅增加」。每次她為德望站在跑道時，都能找到作為德望學生的另一種意義，「學業成績算不上優秀，但田徑場上我找到了另一種成功感，感謝學校一直給予我許多支持」。

假若能夠帶領德望贏得全場總冠軍，今年學界會否成為陳佩琦最難忘的一年？（盧翊銘攝）

平常心面對學界最後一戰

許多運動員都會在最後一年學界定下諸多目標，但陳佩琦卻反其道而行，「今年是我最能保持平常心的一年，以前都會祈求自己能打破紀錄，但今年知道自己投放在跑步上的專注力，不再限於學界，只希望為學校爭取最多的分數。」

一班德望田徑隊隊員與陳佩琦默契一流，訪問當日她們練習接力交捧。（盧翊銘攝）

學界場上盡得個人成就，剩下全場總冠軍寶座尚未登上，「7年來我們都排在第二，今年是自己最後一年，希望可以以全場總冠軍獎盃告別學界，還望每位德望運動員奮力一搏」。假若德望今年能夠捧起女子組總冠軍獎盃，陳佩琦的學界生涯堪稱完美落幕。

陳佩琦最後一年只希望為學校爭取最多分數。（盧翊銘攝）

已經為五項學界紀錄保持者，難怪陳佩琦最後一年對打破紀錄已看得淡然。（盧翊銘攝）

重頭細看，陳佩琦才發現學界D1田徑已經成為自己長大不可或缺的回憶。未來她將繼續挑戰更高水平的田徑舞台，成為下一名「香港女飛人」。在此之前，倒不如好好享受最後一次在學界場上騁馳的時光。

陳佩琦寄語一班師妹今年盡力做好自己。（盧翊銘攝）

相信學界賽場上的經歷，將成為陳佩琦一生難忘的回憶。（盧翊銘攝）

敬請留意3月8日《01體育》網上直播港九區D1中學校際田徑賽決賽日，香港01 app及網頁9點正開始正播，旺角波鞋街 THE FOREST 11點會開始同步在大熒幕直播。

一齊為學界運動員打氣！

港九區D1中學校際田徑比賽​ 賽事資訊

地點：灣仔運動場

第一日：27/2/2019

第二日：5/3/2019

決賽日：8/3/2019 （01體育全日直播）

01體育網上直播「港九區D1中學校際田徑比賽2019」

日期：2019/3/8

時間：0855-1130 學界D1田徑決賽日（上午比賽）

1255-1600 學界D1田徑決賽日（下午比賽）

收看直播及重播方法：

網站

https://www.hk01.com/zone/3/%E9%AB%94%E8%82%B2手機及平板電腦

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