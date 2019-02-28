【西班牙盃】巴塞隆拿3球輕取皇馬　兩回合贏4：1　連續6年入決賽

西班牙盃4強次回合再演「國家打吡」，巴塞隆拿作客班拿貝再鬥皇家馬德里許勝不許和。 雙方都有不少攻勢，但皇馬於對手門前頻失戎機，最後被蘇亞雷斯梅開二度，又有中堅華拉尼「擺烏龍」，以3球大敗。 「銀河艦隊」主帥蘇拿利賽後指球隊「光榮地倒下」，亦批評了把握力不足的問題。

首回合作客打和1：1，皇馬今仗有作客入球優勢，但未有死守，繼續在班拿貝大打進攻足球。皇馬全場14次攻門共有4次中目標，但卻未能取得入球。相反，巴塞隆拿4次起腳就取得兩個入球，蘇亞雷斯梅開二度，在13次國家打吡射入11球，成為巴塞史上第3位在國家打吡入超過10球的球員。

皇馬今仗在對手門前機會不絕，但未能將之轉化成入球。（路透社）

蘇亞雷斯入兩球助巴塞晉級。（路透社）

除蘇亞雷斯外，巴塞隆拿門將達史特根亦應記一功，全場4次撲救，最出色一救為62分鐘，飛身雙手拍出艦隊左閘利古朗的頭槌攻門。巴塞隆拿最後3球擊敗死敵，連續6年入西班牙盃決賽，將會對另一場4強，華倫西亞對貝迪斯的勝方，兩軍於首回合在貝迪斯主場打成2：2平手。

華拉尼擺烏龍。（路透社）

巴利後備上陣，未能助球隊扭轉劣勢。（路透社）

蘇拿利轟球隊埋門處理差

西班牙盃出局，聯賽又落後「地上最強」9分之多，皇馬今季最有機會爭到的獎盃，僅餘下歐聯。銀河艦隊今仗未有精銳盡出，馬些路、加里夫巴利、馬高阿辛斯奧都先作後備，但主帥蘇拿利賽後表示球隊有心入決賽。去年10月上任皇馬教練的他說：「我們都很傷心，因為己隊上下都想入決賽。我們光榮地倒下了，我們輸在不夠堅決。」

巴塞隆拿今仗進攻不算銳利，美斯亦比較靜。（路透社）

+ 6 + 5 + 4

事實上，巴塞隆拿今仗表現只是一般，教頭華維迪亦直認不諱，但指出今仗賽果展示球隊有打出擊倒對手的一仗。雙方將在4日後於西甲再演國家打吡，繼續於班拿貝上演。皇馬對上一次贏巴塞，已經要數到2017年8月的西班牙超級盃，當時皇馬贏2：0，阿辛斯奧及賓施馬各入一球。