【中超】港將羅素自由身投河北華夏　3月2日或演處子戰

香港中堅羅素在去年轉戰中甲遼寧宏運，證明自己實力，新球季他將「升班」出戰中超。河北華夏宣布簽入31歲的羅素，後者將與阿根廷的馬斯查蘭奴做隊友，在新一季挑戰中超列強。

羅素在去年2月底，北上加盟中甲球會遼寧宏運，首度登陸中國聯賽。羅素去季在聯賽及盃賽為遼寧宏運上陣29場攻入4球，證明自己有能力立足於中甲聯賽。羅素將在新球季再進一步，中超的河北華夏宣布，簽入該名31歲的港隊中堅，再有港將在中超亮相。

羅素去季效力遼寧宏運，有不俗的表現。（資料圖片）

去季第6位完成聯賽的河北華夏，與羅素達成協議後，將以自由身加盟球隊。由威爾斯足球隊前教練高文（Chris Coleman）執教的河北華夏，隊中有兩名阿根廷的名將馬斯查蘭奴及拿維斯，加上摩洛哥國腳阿尤比艾卡比（Ayoub El Kaabi）坐鎮。羅素將有望與馬斯查蘭奴及中國國腳張呈棟，一同鎮守後防。

河北華夏宣布羅素將於新球季加盟。（微博截圖）

羅素在中超新球季有望夥拍馬斯查蘭奴，一同鎮守河北的後防。（視覺中國）

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河北華夏在球隊微博宣布羅素加盟的消息後，不少河北球迷亦紛紛留言，歡迎羅素加入河北華夏。不過，當中不少球迷亦查問羅素是以外援或內援名額加盟。

羅素將有望於3月2日的中超開鑼戰中，為河北華夏作客深圳佳兆業，上演他的中超處子戰。