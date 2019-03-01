【單車・世錦賽】李慧詩爭先賽強勢晉4強　倘奪金將刷新紀錄

「牛下女車神」能再次締造歷史嗎？香港單車史上僅4人擁有象徵世界冠軍的「彩虹戰衣」，且從未有港將擁有超過一件戰衣。李慧詩是4位彩虹戰將的其中一人，而她手上的彩虹戰衣已是6年前在2013年世錦賽的500米計時賽所得。 Sarah今日凌晨（1日）在波蘭舉行的場地單車世界錦標賽，一舉打入明晨（2日）舉行的爭先賽4強及獎牌戰。為賽事任評述的德國名將禾高，指Sarah最少能獲銀牌，但亦看好澳洲的莫頓（Stephanie Morton）能打破自己保持的200米紀錄。

李慧詩、李海恩（Jessica）及李燕燕三名港將，昨晚先後出戰女子爭先賽資格賽（200米行進間計時賽），尾二出場的李慧詩以10秒662列總排名第2位，直接進入1/8決賽，李海恩亦踩入11秒內，以10.972秒列第15位，進入1/16決賽，李燕燕則以11.699秒排32，未能晉級。今屆世錦賽Sarah的最大對手、澳洲車手莫頓，則延續昨天在女子團體競速賽奪金的佳態，以10.546秒進入1/8決賽，時間較李慧詩保持的亞洲紀錄（10.571秒）更快。李海恩在1/16決賽亦敗予美國的郭比（Madalyn Godby），無緣再進一步。

李慧詩爭先賽強勢晉4強。（視覺中國）

禾高現身任評述 點評昔日兩大對手

爭先賽由1/8決賽開始進行網上直播，賽會亦邀得禾高任評述，這位德國場地單車代表去年因一次練習時發生的嚴重意外，導致下半身癱瘓，但積極面對人生的她仍經常在單車賽場露面。李慧詩先在1/8決賽擊敗墨西哥的Luz Daniela Gaxiola Gonzalez，在8強對俄羅斯的禾露娃，亦直落兩局擊敗對手進入4強，對手為法國的古露絲（Mathilde Gros）。禾高在評述1/8決賽時，指Sarah的戰術風格有所改變，變得更為主動，至8強賽結束後，禾高再道：「Sarah無論速度或戰術都比禾露娃優秀，她至少可以獲得銀牌。」莫頓亦成功連闖兩關進入4強，憑壓倒性的表現在8強淘汰史達莉高娃後，禾高更稱：「我敢打賭，莫頓未來會打破我保持的（200米行進間）世界紀錄！」禾高在2013年場地世界盃墨西哥站造出的10.384秒，至今未有人能打破。

禾高看好李慧詩爭先賽最少獲銀牌。（視覺中國）

張敬樂高肇蔚分途出擊 澳洲破世界紀錄奪金

女子爭先賽4強及獎牌戰明晨（2日）會接連上演，屆時就可知道李慧詩能否成為香港首位擁有超過一件彩虹戰衣的車手，同晚會舉行男子40公里記分賽，港將張敬樂將參賽，高肇蔚則出戰男子個人追逐賽。備受矚目、個人擁有4面奧運金牌及7件彩虹戰衣的英國美女車手蘿拉堅尼（Laura Kenny），今晨已在女子團體追逐賽奪得一面銀牌，今晚會再參加女子全能賽，力爭她年半前誕下愛兒Albert以來的首件彩虹戰衣。

澳洲的莫頓與麥高洛治贏得女子團隊競速賽，她將在爭先賽繼續力爭佳績。（視覺中國）

除女子爭先賽外，世錦賽亦有連場精彩比賽，其中最震撼的必數澳洲在男子團體追逐賽決賽，踩出3分48.012秒奪金，同時以逾1秒之差，刷新同樣由澳洲保持的舊世界紀錄（3分49.804秒）。同日出賽的另一香港隊車手梁嘉儒在男子捕捉賽現身，惟未能完成賽事。

澳洲在男子團體追逐賽決賽踩出3分48.012秒，以2.798秒之差輕取英國封王。（視覺中國）