【菁英盃】富力贏大埔保出線希望　歐陽耀冲今季首正選建功

因和富大埔下周日(3月3日)將啟程前往朝鮮，備戰亞協盃附加賽首回合作客黎明一役，足總安排其最後一輪菁英盃分組賽提前於今晚（3月1日）於青衣運動場舉行。 最終收起大多主力的大埔，憑歐陽耀冲今季首度正選登場下建功，仍以1：3不敵富力R&F，後者以7分升上小組次席，出線與否雖視乎明日佳聯元朗鬥夢想FC的戰果。

高鋸聯賽榜首的富力，今季盃賽成績未如理想，高級組銀牌4強出局，賽前於菁英盃A組僅列第3。由於同組夢想篤定取得4強席位，剩下一席將由富力及佳聯元朗爭奪，富力若要取得出線資格，今仗許勝不許和。

歐陽耀冲加盟後首擔正 大埔失機半場一球落後

富力前線派出基奧雲尼、福保羅及羅港威，配合麥富城及李卓瀚兩位U22小將，而早已確定出局的大埔，今仗除李嘉耀及未有註冊亞協的外援勞高，全數起用副選上陣，門將李瀚灝、楊賜麟、基藍馬及鍾偉強等皆獲出場機會，中場歐陽耀冲則自加盟後首度擔正。

歐陽耀冲今季首度為大埔正選上陣。（袁志浩攝）

和富大埔 vs 富力R&F上半場圖輯（按圖放大）

+ 3 + 2

富力開賽僅10分鐘便憑福保羅先開紀錄，這位入籍港將接應基奧雲尼右路傳中，門前飛身頂入死角成1：0。大埔其後兩度有機會扳平，惟鄭子森禁區頂撞射越楣而過，趙少維門前約5碼面對空門起腳亦告高出，歐冲半場亦甚無表現，大埔以一球落後。

福保羅梅開二度 富力保出線希望

換邊後大埔再失良機，趙少維於近門無人看管下「撻頭」，未能製造威脅。戰至55分鐘富力小將李卓瀚右路斬中，褔保羅迎頂雖省中人，但他快步上前挑射入網，個人梅開二度，同時助球隊擴大優勢至2：0。大埔即使有鍾偉強曾單刀射入，但就被球證吹罰越位在先，慘食「詐糊」。

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富力的福保羅上下半場各入一球。（袁志浩攝）

富力門將姫向争更接連作出三次撲救，包括基藍馬的衝頂及「歐冲」近門抽射，尾段富力由小將麥富城射成3︰0，補時4分鐘歐陽耀冲破蛋，最終富力以3：1輕取大埔，全取3分後升上小組次席，若明日元朗擊敗夢想，富力將被淘汰出局。但若夢想搶分成功，富力即可出線。

麥富城為富力射成3︰0，賽後感謝入場支持他的爸爸。（袁志浩攝）

麥富城對入球難以置信 望球迷銘記他的名字

年僅18歲的麥富城，今季首踏職業舞台，菁英盃4仗分組賽皆任正選，此子入球後相當興奮，慶祝時向觀眾席狂呼，他解釋自己至今對入球仍不敢相信，「很開心，其實我全場都踢得很差，但最後港威的漂亮助攻，我於門前一撞便入球。踢職業已經達成了我的夢想，還可這麼快便取得入球，到現在我仍在問自己是否在發夢，希望自己繼續進步，以代表香港隊為目標。」

這位小將特別感謝入場支持的爸爸，以及球迷與教練的鼓勵，他期望觀眾可銘記他的名字，「77號就係麥富城」，不過指自己不會被入球衝昏頭腦，明白在轉數上仍有不足，「踢了4場分組賽，表現只得50分，在場上只記得自己突破，忘掉了教練及隊友的提點，希望有機會晉級4強的話，可以改善並踢得更好。」