【港足日與夜．陳肇鈞】打破少爺仔之謎思　足球是嚴謹的人生導師

白手興家的故事總為世人讚頌，但假若成功故事的主角換上富二代，結果往往大相逕庭，一句「贏在起跑線」便將別人的努力付諸流水。 港人愛為在富裕家境下成長的人貼上負面標籤，「有錢便是任性」、「成功需父幹」、「堅離地」等毫不留情，和富大埔中場陳肇鈞（Philip）自出道後被球迷冠以「少爺仔」稱號，在足球世界內面對同樣質疑。 足球，其實早已化作陳肇鈞的人生導師，從小嚴謹地教導着他的價值觀。 攝影：羅君豪

陽光照射在銅鑼灣摩頓台的7人足球場上，小孩無拘無束地奔跑，一群中學生圍着龍門「鬥波」，曾經陳肇鈞亦與這班年輕人一樣，初中時每逢放學便與好友流連街場，「在這裏最深刻的回憶，是跟隨校隊踢球時，看着朋友跟別人打架，卻感覺很得意。」

爸爸是昔日冠軍騎師陳柏鴻，受此背景影響，陳肇鈞成長路上無論資源及環境都比別人優勝，聽着他這段回憶，的確容易聯想這位26歲的和富大埔中場是位典型貪玩的富二代，難道在被認為沒有生活壓力的他心目中，踢足球只是純粹興趣？

往日足球帶給陳肇鈞的各樣經歷聚沙成塔，造就今日不一樣的他，剖析這個大男孩的內心世界，發現原來「少爺仔」三個字都只是都市傳說罷了。

初中時家住寶馬山，摩頓台曾經是陳肇鈞與朋友聚集的地方，「嗰陣同學想搵我，唔喺機鋪就喺球場」，那時足球對他沒有意義，事隔多年重遊舊地，無論球場或自己都變了。（羅君豪攝）

巴西學法體會足球的意義 是機會亦是生存之匙

在巴西的冬天，一壺咖啡即使飲剩兩啖，球員亦會拿回宿舍喝，足球在別人眼中是飯碗，若以興趣看待是不尊重。

Philip小學入讀大埔康樂園國際學校，從此開始接觸足球，長大後在父親聘請的外籍教練指導下練習，潛質獲發掘及賞識，13歲入選香港代表隊，1年後更受引薦到巴西著名球會甘美奧跟操。Philip初時對旅程沒設下任何目標，誰知約9個月期間，見識到同齡小孩難以觸及的事和物，經歷足夠影響一生：「巴西的生活跟香港差很遠，人們窮得一個麵包亦會爭、一條香蕉亦不放過，冬天練習時更衣室會放一壺咖啡，即使飲剩最後兩啖，他們亦會拿回宿舍繼續喝。」

在巴西這片土地上，有人過着「生活」，卻有人只是勉強地「生存」着，足球對他們而言是命根亦是夢想，球員極度珍惜僅有的機會，渴望借此改變命運，「機會在香港唾手可得，今趟失敗便等下一次，但在巴西，只要有球探到場或進行友賽，球員知道若錯失機會，便沒有可能回頭再來，總有人可以取代自己，總有饑餓感更強的人，所以一定會搏盡全力。」

差天共地的價值觀及生活方式，Philip至今仍銘記在心，明白足球並非「玩玩吓」，每場賽事猶如打仗，在別人眼中足球更可能是飯碗，隊中外援的薪酬及獎金足以養活家人、讓子女供書教學，即使自己生活壓力比別人少，仍需認真對待這份職業，「感受很強烈，享受足球並不代表可以放鬆，巴西的體驗令我知道需要尊重足球，沒空間讓我只當作興趣去看待，那一年，我真正想當足球員。」



香港人是幸福的一群，陳肇鈞在巴西體驗到的得着反而非技術，而是震撼人心的畫面，機會比人多，還有放棄的藉口嗎？（羅君豪攝）

同期平庸隊友變球星 「意志才是成功關鍵」

甘美奧向來是森巴足球明星搖籃，孕育出如球王朗拿甸奴般的頂級球員，與Philip同期訓練的還有祖雲達斯翼鋒杜格拉斯哥斯達，以及前利物浦中場盧卡斯，這些昔日同窗當年是不顯眼的小伙子，現今已成為歐洲頂級球會的球員，「在取得職業合約前球會只提供車馬費及基本食宿，哥斯達在青年隊大我兩年，冬天時卻只可穿拖鞋。不過他那份頑強的堅持，以及後天努力都令人難忘，對比之下明白自己才是輸在起跑線，別人在體格及天份上都比我好，只是自己身世較幸運，否則同樣會遭淘汰。」

即使花了5年於香港大學主修運動科學後，Philip時至現在亦深深認同此道理，作為運動員，必需依靠意志：「感覺科學難以應用於真實場境，除非有一種藥可以令第二個美斯出現，否則我認為美斯亦是因先天優勢及投放努力鍛鍊而成，沒有數據可以創造出另一個C朗拿度，這迫使我每日鞭策自己。」

為兼顧足球及學業，陳肇鈞試過在飛機上趕功課，隊友食宵夜自己卻在埋頭苦幹，最後兌現向家人許下的承諾，於香港大學戴起四方帽，不過他認為讀足5年的運動科學，難以應用在現實世界。（羅君豪攝）

認清發展路向 尋回真正自己

體會過與香港天淵之別的價值觀，亦嘗試過足球王國的訓練模式，Philip沒有選擇留效甘美奧爭奪一隊位置。懷着要成為足球員的志氣回港，卻尋找不到實現夢想的方向，足球在他就讀的國際學校只屬課外活動，學校風氣亦令隊友不時缺席操練，直至在港隊青年軍遇上現任大埔主教練李志堅，才定下以地區球隊深水埗衝擊甲組舞台的清晰目標：「青年軍的球員感染了我，在學校沒有太多紀律可言，但在香港隊這個華人圈子，反而大家互相尊重，而且很有禮貌，令我成長階段上個性有所轉變。那一刻開始投放更多時間在足球上，有系統性地訓練，透過正式比賽，認清適合自己的發展路向。」

就連別人都信任我，為何我不信任自己？

國際學校相對自由，陳肇鈞在港隊青少軍才學會自律，定立目標，認清自己。（羅君豪攝）

年少總是氣盛，即使職業生涯首兩季跟隨李志堅效力港甲深水埗及橫濱FC香港，Philip受朋輩影響，渴望成為突出的一位，效力橫濱FC時，他曾豪言要進軍中國足壇，亦喜愛在場上展示個人技術、用盡方法取得入球，全為成為焦點。直至首度加盟大球會南華後，受隊中外援啟發，才發現自己應以大局為重，「保贊提醒我不應只想着自己，目光要放遠，中場是球隊的心臟，若不運行全隊便會『死』。」

Philip坦言南華是令自己生性的地方，皆因在跑馬地的那個山丘上，發生的事數之不盡，磨練讓人變得成熟：「在加盟首季內我斷手又斷腳，感覺自己沒有貢獻，但南華沒有放棄我，那時在想：『就連別人都信任我，為何我不信任自己？』，結果在康復後的仁川亞運有好表現，再度建立信心，找回那個真正的自己。」

南華是陳肇鈞至今效力時間最長的球會，重傷至亞運取得入球，表現飄忽亦獲球會力撐，培養出深厚感情，無奈因球會自降甲組而離開。（資料圖片）

貼地熱愛本地文化 實際取勝拒絕花巧

最實際的事才是最好，若因一個人的花巧而連累全隊，何不腳踏實地去踢？

仁川亞運對烏茲別克一役射入金球為港足追平，Philip當時搖身一變成為大紅人，更豪言要向外界證明「香港足球員不是垃圾」；該季榮膺最佳青年球員獎項，亦揚言要協助南華橫掃各項錦標，再登霸主地位，自信心曾讓他表現得不可一世，不過讀大學後脫離中學圈子，Philip有更多時間沉澱下來思考自我，發現別人眼中的自己並非最重要，享受自己才是最適合他的生活之道。

Philip的個性逐漸變得內向，少再外出參加派對結識新朋友，練習後回家煮飯，打遊戲機再煲劇，又或與女朋友簡單地渡過，便是他最舒服、最開心的一日。除了家庭外，花上最多時間及心血的便是足球，球隊成為他第二個家：「現在會特別撐己隊球員，每日均很期待練習，會非常珍惜操練那兩小時。這份感覺帶到場上，覺得就算自己未有入球，球隊取勝便已達成目標。」

外界喜歡以「少爺仔」形容自己，Philip強調其實自己並不「離地」，熱愛本土文化，絕不收聽認為沒有內容的英語歌曲；視中式食物為養生的藝術，甚少進食西方食品；看醫生亦會選擇由中醫入手，更將有關香港回憶的圖案紋在右手臂上；自小入讀國際學校，結果現在卻少以英語交談，這一切令家人亦感奇怪……陳肇鈞解釋：「周潤發曾說：『若講身份坐車，過海要塞兩小時，但坐地鐵卻只花5分鐘』，最實際的事才是最好。」套用於足球場上，實而不華的才是他的風格，「球場上不需特別花巧，團體運動要顧及隊友想法，一個人的失誤便會連累全隊，何不腳踏實地去踢？」

訪問當日陳肇鈞選擇以港鐵代步；平日操練亦多搭公共交通工具；去旅行坐廉航住Hostel亦得，他笑問這應該是「貼地」還是「離地」？（羅君豪攝）

享受流浪球員生態 自由挑選合適落腳地

自2011年出道起，Philip於7年間已待過6間球會，特別在南華自降甲組後，似乎仍未找到能穩定發展的地方，兩年間先後效力東方龍獅、冠忠南區及大埔，球衣由藍變紅再轉綠，他卻享受當僱傭兵：「如果在某個地方踢得好，那裏卻沒有誠意把我留下，周圍走亦不差，希望這件事在大埔不會發生，但做個到處流浪的球員其實很舒服。」

僱傭兵還有一個好處，便是可自由地選擇僱主，踏入職業生涯黃金年齡的Philip，揚言不想再沒有意義地消耗光陰，需尋找與自己目標一致的地方逗留，「曾經有球隊將焦點及資源放在不合適的地方上，沒有將我放在計劃內，我寧願自行離開，找一間信任、包容我，給予空間發揮的地方，現在踢球很簡單，沒有政治、透明度高，即使未能贏得錦標，亦非浪費時間。」

爸爸達到的成就無人能破，對得住自己便足夠。我不是靠父幹的人，用自己雙腳去闖一番事業。

兜兜轉轉，陳肇鈞今季與昔日深水埗教練李志堅，以及隊友黃威、李嘉耀及馮慶燁等在大埔重聚， 他稱現在踢足球是簡單的快樂。（資料圖片）

難追近父親成就 靠雙腳闖出另一片天

2018的上半年，Philip協助南區由榜尾爬升至中游完季；下半年加盟大埔亦獲重用，交出4個入球，狀態不再如過山車般起起伏伏；外界開始認同他的表現，有球迷更讚揚其足以入選港隊，Philip不否定未來或可闖上事業高峰，但要將自己成就與父親比較，他卻不以為意：「爸爸達到的高度，相信短期內都沒有人可以打破，他的經歷讓我會『扚起心肝』，做對得住自己的事，踢足球除了是快樂，亦會做個有份量的球員，但不會有壓力要追上他的成就。」

父親在Philip心目中的角色，就只止於以閱歷作出提點，最後抉擇的，仍然是他自己，沒人可以影響：「我不是個靠父幹的人，有一雙手、一雙腳，自己可闖一番事業。」長期活在別人的質疑下，以事實作最佳回應，這一句說得特別堅定、格外鏗鏘。

「冇人可以叫得到我要點行，只有我自己先可以選擇。」在港大內尋找着陸佑堂的位置，即使未知往那個方向行，陳肇鈞仍笑指：「人生就係咁，搵搵吓就到。」（羅君豪攝）