【港足日與夜．第十二人】瘋狂全因歸屬感　至死不渝的香港魂

說到去台北旅行，你會想起101大樓、西門町......還是士林夜市？ 11月中旬卻有一群香港人，在一星期的台北旅程中選擇走入台北田徑場，為出戰東亞足球錦標賽外圍賽第二輪的香港隊打氣，將原本作客的賽事變成主場。 他們是港足的「第十二人」，香港力量成員許仲佳（Tom）亦是其中一位，究竟有甚麼值得他花費金錢、消耗僅有的假期，誓要與港足並肩同行？ 攝影：袁志浩

啟程前往台北前兩天，Tom在天水圍的家中執拾行李，入台證、兌換台幣、電話卡......這些通通都並非最重要，而是行李箱旁一整疊紅紅白白的，原來都是打氣用的旗幟，他攤開一面寫上「勁揪係一種態度」的大旗：「這支旗是經典，4年前亦有帶它到台北。當年「5.19」後港足凱旋，有球迷高舉『香港隊勁揪』的橫額，所以我們想向這件事致敬。」

單位不算大，卻放滿與港足有關的各樣物品，香港力量的「龍十二」吉祥物、「獅子山精神」旗幟等，全部都充滿歲月痕跡，是Tom追隨港足走遍亞洲各地的最佳證明，亦是這趟旅程的必需品。「『香港隊勁揪』頸巾是自製的，連李慧詩亦拿過它影相，以前作客會跟當地人交換頸巾，但若再交換便會絕版。頸巾亦是基本打氣裝備，可以揈、可以舉，亦可保暖，4年前在台北沒有它，應該冷死了。」

說到每件港足物品，許仲佳的臉上總是露出幸福的笑容。（袁志浩攝）

香港力量是本地具代表性的球迷組織之一，近年，每逢港足比賽，Tom都會站在球迷的最前方擔起「Capo」角色，負責指揮、組織打氣口號及動作，談到每件港足物品背後的故事，他便說得滔滔不絕，而且特別強調4年前的台北之旅。那一次港足同樣是參加東亞錦外圍賽，不過卻是Tom成為「第十二人」的開端；這次重遊舊地，港足更時隔9年再晉級決賽周，讓他回想起那份激發「香港魂」的初心。

「HKG」、「Hong Kong」、「香港」，只看行李都感受到那份熱情。（袁志浩攝）

由地區球隊起步 擁護代表自己的地方

「若香港人亦不支持，還會有誰為港隊打氣？」

自港甲年代，Tom已有留意本地足球的習慣，當時飛馬以天水圍作根據地，擁護自己地區的球隊自然成為他的首選，「商業球隊總是有點距離，地區球隊有種代表自己的感覺。」同一個道理，Tom開始關注香港隊賽事，以往只透過電視台收看省港盃等比賽，不過2009年他終由電視機前走進香港大球場，首度現場觀看港足於亞洲盃外圍賽惡鬥日本，那時仍未參與打氣的他，卻因本地球迷的舉動而感到疑惑：「下半場看到不少港人走到日本球迷區，與對方一起打氣，感覺很奇怪。自己是香港人，不會支持外隊。很老土地說，如果我們都不支持，還有誰會為港足打氣？」

4年前許仲佳亦有到台北打氣，見證麥基射入國際賽首個入球，開始激起追隨港足的心。（袁志浩攝）

台北親眼睹偶像「開齋」 扭轉打氣觀念成開端

原來嗌足90分鐘很爽，是種表達自己對球隊支持的方法。

抱着這份信念，Tom積極參與打氣活動，與其他球迷更在2012年重組球迷組織，目的是有系統地團結一群志同道合，且願意為港足奉獻的球迷：「不論是哪間球會的球迷，又或場外立場相同與否，只要有港足比賽，我們便齊心為愛隊加油。」往後的每場主場比賽，Tom從不缺席，惟熱血球迷又豈會滿足於此，2014年起他有跟隨港足遠征的想法，於越南河內舉行的亞洲盃外圍賽首嘗作客滋味，不過一切仍始於4年前台北的東亞錦外圍賽，推動他陪伴港足走下去。

「那年東亞錦外圍賽，麥基對朝鮮時角球頂入了首個國際賽入球，我仍很深刻，所以印了人生首件港足球衣，燙上了他的名字。」或許是因為自己同樣是默默耕耘的人，Tom在早年觀看飛馬賽事期間，已被港足前鋒麥基的搏命心態打動，欣賞對方以努力跑動去彌補先天不足，以及絕不輸土生土長華人球員的決心。在台北拚命聲援偶像，見證對方的重要時刻，改變他對打氣的看法：「以前會害羞，不敢大聲叫，不過原來喊足90分鐘很爽，是種表達自己對球隊支持的方法。自己叫得愈落力，球員便推動多一下、會咬着那啖氣跑多一步。」

港足在許仲佳生活中佔一重要席位，他索性將標誌紋在手臂上。（袁志浩攝）

隨軍訪朝鮮 標誌紋手臂 瘋狂全因港足

自此Tom每逢大賽均會到海外與港足並肩作戰，2015年作客馬爾代夫的世界盃外圍賽、2017年客戰馬來西亞的亞洲盃外圍賽等，處處都留有他的足跡。可是今年3月港足作客朝鮮，進行亞洲盃出線生死戰，才是他至今最深刻一次，「朋友及家人都問我是否傻了，朝鮮本身已是一生人可能只去一次的地方，到那裏支持港足，令整件事更瘋狂、更『黐線』。」

有人說「黐線」的才會支持本地足球，Tom應該算是其中一位，皆因他甚至把港足標誌中的飛龍圖案紋在手臂上，究竟有多愛港足，才會作出這個難以回頭的決定？「香港隊是我生活中很重要的事，贏波會開心，輸波會沒心機，所以就讓它跟隨我一生吧。」

把握自己仍有能力為港隊打氣日子，讓球員體會披上香港戰衣的榮譽感。

「揸車要入油，打氣要飲酒」，狂熱加上酒精，會產生最佳的化學作用。（袁志浩攝）

球員感言肯定付出 過程辛酸仍值得

為了再踏台北見證港足東亞錦外圍賽之旅，Tom繼去年到朝鮮打氣花費逾萬元後，在11月中旬向公司請了6日假期，機票連住宿等使費數千元，旅程最後一日還要乘早機趕返香港上班，這樣辛苦為了甚麼？「球員踢作客賽事絕不容易，把握自己仍可以陪他們作客、仍有能力為他們打氣的日子，很想香港球員體會到，還有人會用自己時間及金錢去支持他們，代表香港是有榮譽感的。」

正因付出更多，Tom笑言打氣時會比主場更落力，甚至投入得連球賽過程亦看不清，回家看重播才知道戰況。球迷們花盡心機送上鼓勵，港足球員亦能深深感受，推動香港隊最終再度躋身決賽周，隊長黃洋賽後用擴音器向球迷報以敬意，大讚這班「第十二人」讓作客賽事變成主場，「聽到球員視打氣聲為動力，已經很感動，這是對我們最大的肯定，感覺做的一切都值得。」

球員每場比賽後回饋的掌聲，是球迷滿足及感動的來源，一切都是值得的。（袁志浩攝）

「港人缺歸屬感 打氣文化難追趕鄰國」

有些人會到歐洲感受球賽氣氛，但當別人在香港做同樣的事，卻會作出指責。

遊走各地撐港足，Tom深明香港與亞洲其他國家在打氣文化上存在差距，港足在「中港大戰」熱潮退卻後叫座力難及當時，球迷即使入場亦少有參與打氣，惟若日本、韓國甚至印尼隊比賽，卻可以全場滿座，球迷齊心為國搖旗吶喊，作為多年球迷，他表示理解：「有些人亦很奇怪，到歐洲觀賽會覺得特別有氣氛，但當別人在香港做同樣的事，卻會有負面的評語。可能因為香港近20多年來很多『電視機球迷』，在電視前難以感受氣氛，所以大家都沒有打氣的想法。」

香港人雖對足球充滿熱情，惟獲球迷追捧的，大多只限於外國球壇，英超、西甲等賽事及球隊，世界盃甚至會有港人支持外國國家隊，不過他們卻對本地足球未感興趣，Tom反駁指：「外國球壇發生的事其實與我無關，根本沒有切身感受，但本地足球有種歸屬感，港足的輸贏更會有甘苦與共的感覺，因為我們都是香港人。」

比賽前在場外一邊唱歌吶喊、一邊步入球場壯聲勢，是球迷們的傳統，他們希望將港足的精神，由主場傳到作客的每一個地方。（袁志浩攝）

未曾後悔因從不孤獨 望港足成績感染更多人

雖然行動未獲所有港人認同，惟這次賽前能召集數十名港足球迷，一起由台北田徑場外邊唱邊走入球場；比賽期間走進寶島球迷之間聯手打氣，支持他們抵抗出線最大敵人朝鮮，賽後雙方更會共進晚餐互相交流，種種經歷讓Tom從未後悔過隨港遠征及打氣，未來亦會繼續堅持，「自己得到很多特別的體驗，在越南有球迷向我們獻花、在新加坡及台灣與球迷都很熟絡，所有記憶都十分難忘。其實大家面對的困境很類似，所以無論去到哪裏，都感覺自己有一班戰友陪伴，知道我們走的這條路並不孤獨。」

香港隊過往在成績上曾為世界創造不少驚喜，晉級東亞錦外圍賽決賽周同樣為球迷帶來希望，Tom寄望這可增加球迷的身份認同，吸引更多球迷加入，成為同路人：「香港的地區性沒有外國般強，定位很模糊，不過香港絕非可有可無，值得在世界上佔一位置。港隊是較容易讓人投入的身份認同，為港隊打氣是代表香港的形象及聲音，可藉此展示對香港的熱愛。」

獲不少同路人陪伴，是走下去的理由，港足每次在香港大球場比賽後，球迷總愛一起到樂心冰室吃叉燒湯意，啟發創作這件打氣Tee的念頭，背上寫上「From Jardine's Bazaar to Taipei」，代表將球迷們的集體回憶帶到台北。（受訪者提供）

滿足非源自勝利 夢想並肩戰大賽決賽周

曾渴望當足球員，現在即使未能圓夢，亦可在看台上跟他們一起去拼。

平心而論，港足不是長勝將軍，在大型比賽上要戰勝列強，甚至乎取得出線資格亦有難度，支持港足的肯定並非勝利球迷，哪究竟還有可帶來甚麼滿足感？「只要有機會打氣已經很開心，不知道未來還有沒有香港隊，看他們在場上搏足90分鐘已很滿足。」

相信來自每一個國家的球迷心中，都各自有屬於自己的夢想，Tom亦不例外：「小時候夢想當一位足球員，但家人灌輸這是沒有出路的，之後踢區隊亦明白自己難以登上職業層面，便轉當球迷，希望港足可以晉身一次大型比賽的決賽周，如亞洲盃或世界盃，即使未能在場內，自己可以親身見證，在看台跟他們一起去拼。」

任何人亦可成為香港隊的球迷，只要你有一股香港魂。（袁志浩攝）