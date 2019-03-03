【西甲】巴塞連續3次作客擊敗皇馬　拉莫斯否認有意傷害美斯

西班牙國家打吡，巴塞隆拿憑拿傑迪錫妙射建功，以1︰0擊敗皇家馬德里，成為首支在各項賽事連續3次作客班拿貝取勝的球隊，也在87年以來首次對賽成績超越對手。

皇家馬德里周四於西班牙盃以0︰3不敵巴塞隆拿，今場他們以加里夫巴利、賓施馬及雲尼斯奧斯攻堅，至於客軍巴塞今場以迪比利配合美斯、蘇亞雷斯，而古天奴只列後備。

皇馬早段搶攻，巴利罰球及賓施馬的窄角度起腳威脅力一般，至13分鐘卻奧斯禁區頂左腳勁射被達史特根接實。巴塞主將美斯還以顏色，右路撞牆後突入小禁區邊後挑射斜出。皇馬的莫迪歷命射被碧基封出後，巴塞便在右路組織形成入球。沙治羅拔圖斜傳予殺入禁區的拿傑迪錫，後者準繩地挑過高圖爾斯開紀錄。巴塞在完半場前有機會增添比數，蘇亞雷斯勁射加上美斯補射都逃不過高圖爾斯。

拿傑迪錫攻入逾一個月以來首個入球，今季累積5球。（路透社）

半場前沙治奧拉莫斯在皇馬半場推過美斯時，疑以肘部擊中美斯臉部，後者倒地後極度不滿，二人頭貼頭加上惡言相向，球證見狀即時分開二人。

美斯疑被肘擊後，與拉莫斯互相惡言相向。（Getty Images）

美斯疑被拉莫斯肘擊（按圖放大）

Retweet if this elbow by Sergio Ramos was intentional. pic.twitter.com/F6qjvehZzf — The Sports Truth (@TheSportsTruth1) 2019年3月2日

▼皇馬0︰1巴塞圖輯（按圖放大）▼

+ 8 + 7 + 6

落後一球的皇馬下半場未有明顯改善，翼鋒加里夫巴利戰至62分鐘被阿辛斯奧入替時，只有20次觸球，1次起腳不中目標，更被皇馬球迷發出噓聲。皇馬再以艾斯高、華維迪入替也未見起色，全場17次起腳較雖巴塞多，但只有3球中框，最終以0︰1落敗。去季西甲巴塞作客以3︰0勝擊敗當時仍有C朗拿度的皇馬，剛過去周四於西班牙盃4強同樣以3︰0擊敗皇馬，加上今場以1︰0取勝，令巴塞成為史上首隊連續3次作客班拿貝取勝的球隊。兩隊對賽方面，巴塞更以96勝51和95負超越死敵。

拉莫斯累積5面黃牌，下輪西甲停賽。（路透社）

拉莫斯賽後說︰「我們不能把機會轉化為入球，即使佔上風，足球是需要入球的，我們只能恭喜對手。」巴塞以26戰60分排西甲榜首，以10分領前少踢一場的馬德里體育會，皇馬以26戰48分排第3，他拒絕放棄︰「巴塞距離奪冠又近了一大步，這是我們不願意見的，不過我們會戰鬥到最後，不論在歐聯還是西甲。」他又指自己無心傷害美斯，不過美斯令傷勢看來很嚴重。

巴塞功臣拿傑迪錫則表示︰「我們值得勝出，下半場他們施壓但我們應對得很好。今晚好好享受一天吧。」

▼拿傑迪錫入球片段▼