【西甲】武磊單刀射入西甲首球　助愛斯賓奴3：1挫華拉度列

中國球員武磊加盟愛斯賓奴後，不少球迷亦希望他在西甲取得入球。武磊今仗正選在主場為愛斯賓奴披甲，迎戰華拉度列，終於在西甲賽場中「開齋」，射入首個入球。

武磊今仗正選上陣，擔任最熟悉的左翼鋒位置，愛斯賓奴在開賽僅1分鐘便由保查艾利斯亞斯先開紀錄，武磊其後在禁區內頭槌攻門，惜越楣而去。客軍華拉度列在17分鐘由魯賓艾卡利斯追成平手，雙方上半場打成1：1平手，返回更衣室。

武磊今仗表現活躍，使出渾身解數向對手的防線進襲。（Getty Images）

武磊亦吸引不少中國球迷入場。（Getty Images）

愛斯賓奴下半場繼續進逼，後防球員馬里奧靴莫素在下半場10分鐘助愛斯賓奴再度領先。10分鐘後，中國球迷最期待的畫面終於出現了，武磊突破越位陷阱，接應沙治戴達的助攻，單刀面對對方門將，右腳射龍門右下角地波入網，攻入其西甲首個入球。

武磊在65分鐘突破越位陷阱，單刀得手，助愛斯賓奴鎖定勝局。（Getty Images）

武磊成為首名在西甲入球的中國球員，亦是3731天後，首個在歐洲五大聯賽有進帳的中國球員。對上一個在五大聯賽入球的中國球員，已經要追溯到10年多前的邵佳一，在2008年12月13日他為德甲的科特布斯頭槌破網。武磊入球後，愛斯賓奴及西甲官方在Twitter中恭賀武磊，成為西甲首人。

武磊成為西甲史上首位中國球員建功，亦是10年多來首位中國球員在五大聯賽中有進帳。（Getty Images）

武磊的入球為愛斯賓奴奠定3：1的勝局，他在84分鐘退下火線。愛斯賓奴在武磊加盟後，取得2勝3和的不敗佳績，暫時以33分位列西甲第11位。

武磊在84分鐘功成身退，被調離場。（Getty Images）

西甲官方及愛斯賓奴同在Twitter恭賀武磊攻入首個西甲入球。（Twitter截圖）