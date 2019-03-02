【中超】費蘭尼開鑼戰建功領魯能奏凱　卡頓保驅逐張琳芃離場

中超昨晚開鑼，多支強隊旗開得勝，其中前曼聯球星費蘭尼為山東魯能一箭定江山，主場以1：0擊敗北京人和。有武磊離隊的上海上港仍然攻力強橫，在打吡戰作客以4：0大勝上海申花。

今季中超揭幕戰，山東魯能昨晚6時迎戰北京人和，新加盟的前曼聯中場費蘭尼正選登場。雙方半場互無紀錄，到50分鐘，魯能的吳興涵遠射但欠力量，落在禁區內的費蘭尼腳下，這名比利時國腳冷靜地轉身一射，攻入加盟後首個入球，也是今季中超的第一個入球，為魯能打破僵局。最終，魯能靠費蘭尼一箭定江山，主場以1：0擊敗北京人和。

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費蘭尼射入首個中超入球。（視覺中國）

+ 5 + 4 + 3

31歲的費蘭尼首度中超披甲後，接受訪問，表示中超比賽的對抗都很激烈，他說：「其實都比較艱難，從我的觀察來看，跑動很多，身體對抗也比較激烈。當然，我還是強調我不是來度假的，我是來比賽的。」他補充狀態仍未恢復到百分百，很高興取得勝利。對於球季目標，他說：「上季我們是聯賽第3，希望今季可以更上一層樓。」

魯能主帥李霄鵬賽後也認為，今場贏得相當困難；對於費蘭尼的表現，他認為多加融合的話，未來的發揮會更加好，他說：「非常幸運，他首場比賽就進球（入球）了，對他和球隊都是幸運的事。」

費蘭尼賽後答謝球迷支持。（視覺中國）

費蘭尼首場中超比賽個人精華：

前英超名哨卡頓保執法恒大對天海。（視覺中國）

張琳芃在上半場被罰兩面黃牌，被逐離場。（視覺中國）

除魯能外，廣州恒大、上海上港及北京國安都在昨晚旗開得勝，其中有神射手武磊轉投愛斯賓奴的上港，攻力似是不受影響，作客以4：0大破上海申花。廣州恒大同樣贏得輕鬆，儘管有張琳芃上半場兩黃一紅被逐，但仍以3：0大勝天津天海，值得一提的是，這場由前英超名哨卡頓保執法。此外，有張玉寧攻堅的北京國安就由連拿度奧古士圖建功，作客以1：0力克武漢卓爾。

荷西保連奴（左）等恒大球員慶祝入波。（視覺中國）

奧古士圖為國安射入致勝一球。（視覺中國）