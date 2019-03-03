【網球】費達拿杜拜摘職業生涯100冠　自言不為里程碑打球

距離首次出戰ATP巡迴賽22年，費達拿（Roger Federer）昨以兩盤6︰4擊敗新星施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas），贏得個人第100座ATP錦標。他認為保持健康比紀錄來得更有意義，也自嘲2001年首次捧盃時，不肯定對手是否已出生。

費達拿第一局便搶攻，令施斯柏斯擊球出界，打破對手發球局。第10局費達拿面對兩次破發分，因對手反手打出界以及上網得手力保，先贏一盤6︰4。次盤施斯柏斯處處進逼，不過第9局他擊球落網被費天王破發，費達拿在發球局一鼓作氣連取4分，再以6︰4贏得第二盤，報卻今屆澳網第4圈之仇。目前只有干納斯（Jimmy Connors ）以109個單打錦標比費達拿多，第3是蘭度的94個，拿度以80次居第4。

費達拿100個錦標，包括69個硬地冠軍、18個草地冠軍、11個泥地冠軍及2個室內地毯賽冠軍。（路透社）

▼費達拿100次棒盃片段▼

2001年19歲的費達拿在米蘭首奪錦標，之後連續19季都最少贏得一次冠軍，今場賽後他不忘自嘲︰「不知道首次捧盃時，施斯柏斯是否已出生。」事實上1998 年出生的施斯柏斯出生當時未足3歲。費達拿續道︰「這是一個很漫長又絕妙的旅程，當中每一分鐘我都愛惜。要達到此里程碑很困難，不過一切犧牲都值得，100個錦標絕對是夢想成真。我永遠為對過偶像如阿加斯及森柏斯而感榮幸，現在成為了前輩，希望有機會與未來的名人堂球手交手。」

費達拿捧盃後世界排名升上第4。（路透社）

▼數說費達拿100冠（按圖放大）▼

+ 5 + 4 + 3

費達拿100個錦標，來自20個大滿貫、6個年終賽錦標、27個1000分ATP、22個500分ATP、25個250分ATP，他強調追逐干納斯的紀錄不是動力來源︰「我為自己仍保持健康而高興，我有出色的團體及家人支持，我只能感謝他們。達到里程碑當然美妙，但我不是為此而打球的，干納斯及我都會為自己的成就自豪。」費達拿曾在2003至2005年連贏24項決賽，直至2005年年終賽負納班迪安才告終。

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