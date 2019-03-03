【大專籃球】理大大打逆境波險勝　決賽再遇浸大爭衛冕

由落後10分，「輸足三節」，到一個大逆轉，領先到完場哨起，理大女生今場少見的要打逆境波。 大專盃四強由女子組理工大學大戰城市大學「打頭陣」，劍指衛冕的理大今場首30分鐘都遇阻力，最後乘著城大的隱憂爆發以67：64險勝，將於決賽再與浸會大學碰頭。

城大今場入局奇快，切入和罰球屢屢命中；相反理大雖然個人戰力高一班，但第一節狀態欠佳，尤其「當家」李祉均拿手的中距離失靈，雷淑怡罰球「全炒」。第一節的7：16中，趙嘉渝的三分球撐住全隊。

兩隊防守加大力度，理大的全場緊迫雖然令城大增加失誤次數，但「停錶」的賽制下體力消耗成隱憂。城大板櫈輪換較對手鬆動，相較之下形勢較佳。

高婉玲上半場就身負四犯，可是城大最大的隱憂終在第四節一次過爆發。（張倩儀攝）

今年加入城大的黃靖浠為球隊的內線補強，但仍逃不過犯滿畢業。（張倩儀攝）

第二節城大腳步放緩，理大即時急起直追，李祉均和雷淑怡先後「瞓身」上籃得手。惟任栩燕和黃靖浠在內線頻頻找到空位，博得犯規甚至「偷到雞」，外線又有高婉玲的入楔和吳子筠的三分得手，比數又再拉開一段距離。由於城大隊犯滿，理大以罰球狂追，梁瑋「Step Back」中距離命中士氣大振，曹汶慧連偷數球，尚栩熒以「Long Two」完結處下風的上半場，兩隊以28：28平手。

開局理大的主力們手緊，不少「Easy Basket」都未能把握，更莫論外線。（張倩儀攝）

城大犯規問題招敗

換邊後兩隊皆「手緊」，把握力欠奉，直到第三節中段城大有任栩燕博得「And-1｣ ，再有吳子筠轟入三分，追一步拉開分差；但不斷「彈出彈入」的趙嘉渝，雖然多次出場但時間不多，卻能把握機會剷籃和博犯規，罰球全中的她交足功課，最後卻被袁靄欣轟入三分，第三節以43：50落後7分。



趙嘉渝雖然出場時間不多，出場就能交足功課，博得犯規外罰球更穩定，可是贏波功臣之一。（張倩儀攝）

李祉均直言自己未找到對抗的方法，所以自己在上半場打得不好，幸好在緊張關頭挺身而出。（張倩儀攝）

理大今場可是「終遇虎」，但都能保住勝利逃過一劫。（張倩儀攝）

第四節城大個犯問題爆發，三分鐘內「Foul Out」四人，內線邵媛媛「畢業」後，袁靄欣再吃下一記違反運動道德犯規，隨後身負四犯的黃靖浠和高婉玲也逃不過此劫。理大則漸見曙光，眾人在順境愈打愈好，李祉均三分得手外，其他人的得分穩定發揮。雖然最後任栩燕成功偷波，助攻吳子筠一球三分命中，曾可晴更接著射入一記三分，追至一分之差；但李祉均的上籃得手保住最後勝利，以67：64小勝先取決賽入場劵殺入修頓。

吳子筠的關鍵三分可是「救全家」，雖然今年未能走上修頓，來年可不能小看這一大射手。（張倩儀攝）

今場沒有以往得心應手，理大終在四強遇對手，被城大領先超過三節，「第四節是我們的大逆轉！」李祉均笑說。三分和中距離通通失靈，對手和自己都是因素：「可能是未找到方法打，城大的內線在大專可以說是最強，自己剷到盡未必有優勢，但卻又手緊，未找到自己的節奏。」

理大女籃這兩年在大專所向無敵，去年的冠軍陣容不變，劍指的必定是衛冕：「沒有想過輸，心態是打停錶前都還是有時間的，加上對手多犯規是我們的優勢。」

中大今場大敗，未能撼贏浸大再入修頓，也無法一報前兩年兩分之仇。（張倩儀攝）

劉常學雖然缺了好拍擋黃雅雯這一臂，但仍能輕鬆取下關鍵一勝。（張倩儀攝）

浸大挫中大入決賽

另一場女子四強由浸會大學遇上去屆亞軍中文大學，浸大去年四強不入，今年來勢洶洶，儘管主力黃雅雯因腳傷缺陣浸大開局仍狀態大勇，劉常學的外圍和剷入命中，加上內線有羅卓容補籃，浸大上半就拉開比數。中大無力追分，多次攻勢都未能順利入波，最後以42：64四強止步落入季軍戰。