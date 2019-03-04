【單車・世錦賽】李慧詩奪兩金締香港最佳戰績　周五即回主場亮相

李慧詩在今屆場地單車世界錦標賽，分別在女子爭先賽及競輪賽封后，一舉奪得兩件彩虹戰衣，進一步刷新香港紀錄，亦締造香港在單屆世錦賽的最佳成績。 Sarah在完成世錦賽後，將伙同其他隊友，在周五至周日（8日至10日）於香港舉行的保誠國際單車賽（Six Day）亮相。

李慧詩在今屆世界錦標賽，先於周六凌晨（2日）的女子爭先賽奪金，翌晚再於競輪賽封后，成為單屆女子短途賽雙金得主，儘管因香港的團體競速項目近年才起步，難以追平德國名將禾高在2014年個人奪得3項短途金牌（爭先、競輪、團體競速）的壯舉，但Sarah的兩面金牌，仍獨力令香港緊隨大贏家的澳洲及荷蘭之後，在獎牌榜列第二位，同時締造個人以及香港隊於單屆世錦賽的最佳成績，此前最佳成績分別為2013年的1金1銅，兩面獎牌亦是由李慧詩獲得（女子500米計時賽金牌、女子爭先賽銅牌）。

李慧詩改寫香港單車在單屆世錦賽的最佳成績。（Getty Images）

李慧詩賽後表示對競輪賽一切都難以置信。（Getty Images）

李慧詩完成兩金壯舉後接受大會訪問，坦言競輪賽一切難以置信：「賽前我覺得自己會做得到（金牌），但當成真的一刻，感覺實在太美好！」Sarah指自知狀態不俗，亦盡力控制好發揮：「最後我成功衝出，我盡了力，也做到了！我希望自己的狀態，可以一直維持到奧運為止。」

李慧詩今年底將身披彩虹戰衣出戰主場賽事。（Getty Images）

年底穿起彩虹戰衣主場出擊

李慧詩近半年狀態好得驚人，先在2018至19賽季的世界盃分站賽，豪取6金1銅的佳績，再於世錦賽獲得兩面金牌，距離2020年東京奧運尚有一年多，Sarah若能保持狀態，再奪奧運獎牌絕非空談。成為今屆爭先賽及競輪賽世界冠軍的李慧詩，按規定需在今個賽季的兩個冠軍項目賽事，穿起彩虹戰衣應戰。香港將於今年11月29日至12月1日，舉行世界盃場地單車賽分站賽，屆時Sarah將身穿彩虹戰衣，在主場決戰世界頂級好手。

李慧詩希望可將狀態保持到奧運。（Getty Images）

香港單車隊完成今屆世錦賽後，日內將回港，在周五至周日（8至10日）於香港單車館舉行的保誠國際單車賽（Six Day）亮相。今次是Six Day系列賽首次在香港上演，這個賽事表演性質較重，比賽項目包括捕捉賽、團體淘汰賽、200米計時賽、競輪賽、爭先賽、麥迪遜賽等。