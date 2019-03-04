【意甲】祖雲達斯作客2：1挫拿玻里　榜首領先優勢擴大至16分

意甲今輪上演「榜首大戰」，由祖雲達斯迎戰拿玻里，不過兩隊在賽前有13分的差距。位列次席的拿玻里當然希望今仗主場報捷，收窄差距，可惜事與願違。 雙方接近半場時間都以10人應戰，拿玻里的恩斯治尼在比賽末段12碼宴客，結果祖雲達斯以2：1擊敗拿玻里，將分差拉開至16分。

爭奪意甲八連霸的祖雲達斯，在今季仍然未嘗一敗，在聯賽繼續領放，在今輪前已遙遙領先13分，不過今仗鬥拿玻里的「榜首大戰」，祖雲達斯贏得並不輕鬆。祖雲達斯主帥艾歷尼將戴巴拿先列後備，而C朗拿度及文迪蘇傑肩負起入球的責任。

祖雲達斯擊敗拿玻里後，將領先優勢擴大至16分。（路透社）

主場出擊的拿玻里僅戰25分鐘便少踢一人，右閘馬古利（Kevin Malcuit）回傳門將阿歷斯美列特（Alex Meret）乏力被C朗搶走，出迎的美列特情急落腳攔截，在禁區外踢跌C朗拿度被球證出示紅牌驅逐離場。祖雲達斯中場比真歷處理該罰球，右腳施射彎過人牆破網，在28分鐘先開紀錄。

C朗拿度把握對手回傳失誤，順勢推過門將後被踢跌，使對方門將美列特直接領紅。（路透社）

比真歷在上半場罰球入網，使打少一人的拿玻里即時落後一球。（路透社）

祖雲達斯乘人數優勢，在上半場後段再下一城，祖雲達斯開出短角球，貝拿迪斯治（Federico Bernardeschi）傳中，前點漏頂造就安利簡恩一頂破網，在39分鐘擴大領先優勢。

安利簡恩頭槌建功，助球隊在上半場領先兩球。（路透社）

易邊後僅2分鐘，入球功臣比真歷犯手球，兩黃一紅被逐離場，兩軍一同以10人應戰。之後拿玻里製造不少攻勢，終於在下半場16分鐘收到成效，恩斯治尼（Lorenzo Insigne）右腳致命傳中，荷西卡利祖在門將沒收前快腳射入，追成1：2較接近紀錄。

拿玻里全場製造21次埋門，但僅得5球中目標，其中恩斯治尼在追回一球後，兩度在左路窄角度勁射，但未能射破施捷斯尼的十指關。

荷西卡利祖近門射手，在下半場為拿玻里追成1：2。（Getty Images）

拿玻里在完場前有追平的大好機會，祖雲達斯的阿歷士辛度（Alex Sandro）禁區內犯手球，球證經VAR核實後判12碼，恩斯治尼操刀12碼，惟他射中柱宴客，未能扳成平手。祖雲達斯以2：1擊敗拿玻里，並進一步拉開領先優勢，以72分繼續列榜首，16分領前次位的拿玻里，大大增加聯賽八連霸的機會。

恩斯治尼在比賽末段主射12碼，可惜一射中柱彈出，未能助球隊扳和。（Getty Images）

隊長恩斯治尼射入12碼後黯然神傷，隊友亦紛紛上前安慰。（Getty Images）

雖然球隊在聯賽繼續獨領群雄，聯賽只餘下12輪賽事，但主帥艾歷尼表示絕不可以鬆懈，「16分確實是很大的優勢，但純粹在數字上領先，現時我們還未高舉聯賽錦標，所以我們球隊仍要繼續努力。」